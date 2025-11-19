search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în legătură cu legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile: o ingerință disproporționată în viața privată

Publicat:

Președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora.

Nicușor Dan, președintele României FOTO: Administrația Prezidențială
Nicușor Dan, președintele României FOTO: Administrația Prezidențială

Șeful statului susține că legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, „fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii”.

Nicușor Dan arată că aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară articolului 26 din Constituție.

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.

Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii.

Aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție.

Totodată, atunci când statul gestionează date sensibile, trebuie să existe reguli clare, precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității.

Jurisprudența europeană stabilește astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR folosește termeni neclari, nu distinge între cei care au obligația de raportare și cei care pot accesa datele și lasă probleme esențiale în seama unor acte administrative secundare.

Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, a scris președintele pe rețeaua X.

