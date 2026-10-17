Cât a cheltuit, de fapt, Administrația Prezidențială pentru vizitele externe ale partenerei lui Nicușor Dan. AUR vrea să-i blocheze deplasările

Administrația Prezidențială susține că nu a suportat cheltuielile aferente deplasărilor externe ale Mirabelei Grădinaru, cu o singură excepție, vizita din luna martie din SUA.

Mirabela Grădinaru, partenera prședintelui Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

AUR a depus în Parlament un proiect de lege potrivit căruia cheltuielile persoanelor care îl însoțesc pe președintele României în deplasări externe pot fi suportate din fonduri publice doar dacă acestea dețin „o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege”.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, este vizată direct.

Deputata AUR Dumitrina Mitrea susține că titlul de „Primă Doamnă” nu este reglementat de legislația românească și că „o relație personală, oricât de îndelungată, nu este asimilată căsătoriei” și „nu oferă drept de reprezentare a statului”.

Administrația Prezidențială susține că prezența Mirabelei Grădinaru în aceste vizite nu a generat „costuri suplimentare față de cele angajate pentru deplasarea delegației oficiale”.

„Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe în calitate de invitat în cadrul delegațiilor Administrației Prezidențiale.

Precizăm faptul că Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile aferente deplasărilor doamnei Mirabela Grădinaru, cu o singură excepție – un bilet de avion, la clasa economic, în cadrul deplasării din luna martie 2026 în Statele Unite ale Americii, în cuantum total de 8.967,21 lei”, a răspuns Administrația Prezidențială, la solicitarea G4Media.

Potrivit Administrației Prezidențiale, de la învestirea lui Nicușor Dan ca președinte al României, Mirabela Grădinaru l-a însoțit în cinci deplasări externe și a reprezentat singură România în alte două.

Anul trecut, Administrația prezidențială a cheltuit 1,3 milioane de lei pentru vizitele externe ale președintelui Nicușor Dan, iar în 2026, până la această dată, costurile au dost de 2,4 milioane de lei. Spre comparație, fostul președinte Klaus Iohannis a cheltuit în ultimii doi ani de mandat peste 57 de milioane de lei în deplasări externe.

În timp ce fostul șef de stat obișnuia să folosească aeronave de lux închiriate pentru vizitele oficiale în străinătate, Nicușor Dan se deplasează de multe ori cu avionul de transport trupe Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, o soluție mult mai economică.