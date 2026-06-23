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Nicușor Dan a cerut partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă” înainte de consultările de la Cotroceni

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Președintele Nicușor Dan a anunțat că, la consultările de la Cotroceni de marți, 23 iunie, le va cere partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă”.

„Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, spune Nicușor Dan
Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate.

România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a anunțat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a invitat reprezentanții partidelor din Parlament la consultări pentru desemnarea unui nou premier, după ce cabinetul lui Adrian Veștea nu a reușit să obțină voturile necesare învestirii.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul consultărilor va fi:

• Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

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