Marea revenire? Victor Ponta, propus din nou premier de „Uniți pentru România”

Victor Ponta a anunțat, într-o postare pe Facebook, că grupul parlamentar „Uniți pentru România” îl va propune oficial pentru funcția de prim-ministru la consultările programate la Palatul Cotroceni.

„Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul «Uniți pentru România»! Sunt convins că propunerea lor a fost făcută cu cele mai bune intenții, pentru a oferi o soluție serioasă crizei politice și nevoilor românilor”, a transmis fostul premier.

Ponta a adăugat că este dispus să își asume din nou o funcție executivă dacă i se va solicita acest lucru.

„Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României. Decizia aparține Președintelui României”, a mai scris acesta.

Potrivit unui comunicat publicat de grupul parlamentar „Uniți pentru România”, propunerea urmează să fie prezentată oficial în cadrul consultărilor de la Cotroceni, de la ora 17.00.

Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a declarat că formațiunea îl susține pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru, argumentând că fostul premier are experiența necesară pentru a gestiona actuala situație politică și economică.

„Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experiență vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forțe politice diferite și cunoaște în profunzime mecanismele administrației publice și dosarele europene. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesioniști cu rezultate dovedite”, a declarat Chiriță.

„Uniți pentru România” este un grup parlamentar constituit în luna mai 2026 și are 18 membri. Din grup fac parte parlamentari proveniți din mai multe formațiuni politice, inclusiv foști membri SOS România și POT.