Președintele nu va anunța noul premier marți. Nicușor Dan lasă partidele să negocieze un acord politic SURSE

Președintele Nicușor Dan nu este așteptat să desemneze marți, 23 iunie, un candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu cele 11 formațiuni și grupuri parlamentare reprezentate în Parlament, au declarat surse politice.

Potrivit surselor citate, șeful statului intenționează să le lase partidelor aproximativ 24 de ore pentru a negocia un acord politic în Parlament. Discuțiile nu vor fi purtate la Palatul Cotroceni, președintele preferând ca formațiunile politice să ajungă singure la o înțelegere privind susținerea viitorului guvern.

Sursele susțin că PSD ar fi de acord cu ideea unui pact parlamentar, similar celui propus de liderul PNL, Ilie Bolojan, însă doar în condițiile în care social-democrații ar face parte din viitorul executiv minoritar.

O zi de consultări la Cotroceni

Marți, președintele a avut consultări cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupului Minorităților Naționale, SOS România, POT, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și ai parlamentarilor neafiliați.

Fiecare delegație a avut la dispoziție câte 30 de minute pentru discuții. În cadrul consultărilor, partidele au prezentat variante diferite pentru formarea unui nou guvern, de la formule de guvern minoritar până la refacerea unor majorități parlamentare.

Desemnarea ar putea avea loc după noi negocieri

Șansele unei desemnări înaintea deplasării lui Nicușor Dan în Polonia sunt reduse, potrivit acelorași surse. Președintele urmează să participe la reuniunea de la Gdańsk (Polonia), unde România va lua parte la așa-numitul „format Helsinki”, scrie Agerpres.

Presiunea pentru formarea rapidă a unui nou Executiv rămâne însă ridicată. Potrivit surselor citate, învestirea guvernului până la finalul actualei sesiuni parlamentare este importantă pentru evitarea unor întârzieri procedurale. În lipsa unui vot în perioada următoare, procesul s-ar putea prelungi până la reluarea activității Parlamentului în toamnă.