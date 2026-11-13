Ce taxe se schimbă în 2027. Ce impozite dispar și ce facilități pierd românii

Anul 2027 vine cu modificări fiscale pentru populație și companii. Impozitul minim pe cifra de afaceri și taxa pe construcții ar urma să dispară, în timp ce facilitatea fiscală pentru angajații plătiți cu salariul minim expiră. Guvernul promite că va evita noi majorări de taxe, dar decizia depinde de buget.

Ce taxe ar putea plăti românii în 2027. Foto: arhivă

Românii și companiile vor intra în 2027 cu un nou set de reguli fiscale, unele deja prevăzute în legislație, altele încă în discuție. Deși Guvernul susține că nu își dorește majorări de taxe, există facilități care expiră la finalul acestui an, iar alte măsuri depind de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor.

Potrivit informațiilor analizate de „Adevărul Financiar”, anul 2027 va aduce modificări fiscale pentru populație și companii.

Guvernul promite că nu va crește taxele în 2027

Premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul își dorește să evite majorarea impozitelor în 2027, însă a precizat că nu poate oferi garanții înainte de finalizarea calculelor bugetare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis același mesaj marți, 10 noiembrie, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. Oficialul a explicat că Guvernul nu intenționează să adopte noi majorări, dar că acest obiectiv depinde de reducerea cheltuielilor publice.

„Am tot explicat că nu avem în vedere, nu ne dorim, nu intenţionăm şi nu vrem să ajungem în situaţia în care să fim forţaţi să luăm vreo măsură. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu vreau să cresc aşteptările. Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creştere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creştere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creşterea economică”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că autoritățile așteaptă propunerile ministerelor privind reducerea cheltuielilor și că printre subiectele care vor fi analizate se numără TVA-ul și impozitul pe profit.

TVA rămâne la 21%. Ce se întâmplă cu impozitul pe profit

În prezent, cota standard de TVA este de 21%, iar cea redusă este de 11% pentru anumite bunuri și servicii. Aceste niveluri se aplică după modificările fiscale intrate în vigoare la 1 august 2025.

Pentru 2027 nu este prevăzută, în legislația prezentată, o reducere generală a TVA. Nici o nouă majorare nu a fost anunțată oficial.

Ministrul Finanțelor a menționat TVA-ul și impozitul pe profit printre temele care vor fi analizate în perioada următoare, în contextul pregătirii bugetului.

„Cred că publicul general e interesat de nişte măsuri importante. Vorbim de TVA, de impozitul pe profit”, a afirmat Alexandru Nazare.

Pentru companii, nivelul impozitului pe profit și eventualele modificări ale regimului fiscal vor reprezenta subiecte importante în perioada de pregătire a bugetului pentru 2027.

Angajații plătiți cu salariul minim pot pierde facilitatea fiscală

O schimbare care îi privește direct pe salariații cu venituri mici este expirarea facilității prin care o parte din salariul minim brut nu este impozitată și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în anumite condiții.

În prima jumătate a anului 2026, suma scutită a fost de 300 de lei lunar, iar între iulie și decembrie facilitatea a fost redusă la 200 de lei pe lună.

Potrivit OUG nr. 89/2025, măsura este valabilă numai până la 31 decembrie 2026. Dacă Guvernul nu o prelungește, angajații care beneficiază în prezent de această facilitate vor pierde suma exceptată de la taxare.

Impactul asupra salariului net va depinde și de nivelul salariului minim stabilit pentru 2027, precum și de eventualele modificări fiscale adoptate până la finalul anului.

Două impozite pentru companii dispar din 2027

În cazul firmelor, două modificări sunt deja prevăzute în legislație și ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027.

Prima este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicabil anumitor companii mari, cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Măsura este prevăzută de OUG nr. 89/2025, iar 2027 ar urma să fie primul an în care acest impozit nu se mai aplică.

Alexandru Nazare a confirmat perspectiva eliminării, declarând că „2027 va fi primul an fără IMCA”.

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost criticat de mediul de afaceri deoarece putea pune presiune și asupra companiilor cu cheltuieli ridicate și profituri reduse. Spre deosebire de impozitul pe profit, acesta se raportează la cifra de afaceri, nu doar la câștigul impozabil.

Impozitul pe clădiri scumpește și materialele de construcții

A doua modificare privește impozitul pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”. Acesta urmează să fie eliminat tot de la începutul anului 2027.

ANAF trebuie să colecteze mai eficient taxele existente

Chiar dacă Guvernul nu își propune să introducă noi impozite, autoritățile urmăresc să crească veniturile bugetare printr-o colectare mai bună a taxelor deja existente.

Programul de guvernare include măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, selectarea controalelor în funcție de riscurile identificate și simplificarea relației dintre contribuabili și administrația fiscală.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre reducerea birocrației și simplificarea declarațiilor fiscale.

„Avem nevoie de simplificare. Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin care încercăm să reducem din declarații, să clarificăm anumite formulări, multe formulări care pot fi clarificate, să reducem din birocrație, să vă facem viața mai ușoară”, a spus Alexandru Nazare.

Printre măsurile discutate se află și proceduri mai rapide de rambursare a TVA pentru contribuabilii care își respectă obligațiile fiscale.

Ce se întâmplă cu facturile la energie în 2027

O altă schimbare aflată în discuție privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata energiei.

Ministerul Energiei pregătește modificarea schemei de sprijin, cu perspectiva aplicării unei noi formule începând de la 1 aprilie 2027.

Autoritățile analizează variante prin care ajutorul să ajungă mai eficient la gospodăriile cu venituri mici. Valoarea sprijinului și criteriile de eligibilitate nu sunt însă stabilite definitiv.

Cine mai investește în România când taxele se schimbă de la un an la altul. Avertismentul mediului de afaceri

A fost discutată și posibilitatea reducerii TVA la energia electrică de la 21% la 11%, însă aceasta nu reprezintă, în acest moment, o măsură confirmată.

Pentru consumatori, diferența este importantă: o eventuală modificare a TVA sau a schemei de sprijin ar putea influența valoarea facturilor, dar efectele nu pot fi calculate până la adoptarea unor decizii concrete.

Când vor fi stabilite definitiv taxele pentru 2027

Situația fiscală pentru anul viitor va deveni mai clară odată cu prezentarea proiectului de buget și adoptarea eventualelor modificări ale Codului fiscal.

Până atunci, contribuabilii trebuie să facă diferența între măsurile deja prevăzute în lege și intențiile anunțate de autorități.

Pentru populație, una dintre cele mai importante schimbări este expirarea facilității fiscale pentru salariul minim, în timp ce nivelurile actuale ale TVA rămân în vigoare potrivit legislației prezentate.

Pentru companii, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a impozitului pe construcții reprezintă modificări deja prevăzute în acte normative.