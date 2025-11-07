Video Grindeanu atacă dreapta la congresul PSD: „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia”

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa dreptei politice în cadrul Congresului PSD, criticând măsurile de austeritate și tăierile de salarii și pensii promovate de guvernele de dreapta. „Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică”, a spus Grindeanu.

„Am construit sute de kilometri de autostradă în ultimii ani, dar uneori am pierdut drumul către oameni. Anii de guvernare, grei și complicați, ne-au făcut mai reactivi. Tot atunci, uneori, Puterea ne-a dat impresia că putem fi deasupra oamenilor. Aceasta este o greșeală fundamentală. PSD este un partid plecat din mijlocul românilor și acolo trebuie să ne întoarcem. Printre oameni, la firul ierbii. Acolo trebuie să ocupăm din nou spațiul”, a transmis Sorin Grindeanu, la Congresul PSD.

Liderul PSD a atacat populismul și guvernarea bazată pe lozinci.

„Declar ofensiva totală împotriva tuturor celor care vorbesc în lozinci de modernizarea României, dar n-au construit în viața lor măcar un drum județean. Declar ofensivă totală împotriva populismului. Pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Doar munca a făcut-o! Iar singurul răspuns corect la populismul găunos este o bună guvernare și un plan economic coerent”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD subliniat necesitatea unui plan economic este nevoie de un plan economic viabil.

„Iar PSD a făcut deja acest pas odată cu propunerea unui program social-democrat pentru relansarea economică. Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune STOP când cineva își va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată și tergiversată cu mult dispreț față de cei mai necăjiți dintre români”, a spus Sorin Grindeanu.

Referindu-se la situația economică a României, Grindeanu a spus că „România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan”.

„România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor. Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire. Sau că mai nou pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii userist special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani și cotizant în campania prezidențială”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a criticat și fiscalitatea și a dat asigurări că în 2027 aceste lucruri se vor schimba.

„TVA-ul crește, în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba! Asta trebuie să înțeleagă și cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii și pensii, când au adus FMI în România și este clar că asta vor face și de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluțiile!”, a spus Grindeanu.