search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Grindeanu atacă dreapta la congresul PSD: „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia”

0
0
Publicat:

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa dreptei politice în cadrul Congresului PSD, criticând măsurile de austeritate și tăierile de salarii și pensii promovate de guvernele de dreapta. „Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu FOTO: Mediafax

„Am construit sute de kilometri de autostradă în ultimii ani, dar uneori am pierdut drumul către oameni. Anii de guvernare, grei și complicați, ne-au făcut mai reactivi. Tot atunci, uneori, Puterea ne-a dat impresia că putem fi deasupra oamenilor. Aceasta este o greșeală fundamentală. PSD este un partid plecat din mijlocul românilor și acolo trebuie să ne întoarcem. Printre oameni, la firul ierbii. Acolo trebuie să ocupăm din nou spațiul”, a transmis Sorin Grindeanu, la Congresul PSD. 

Liderul PSD a atacat populismul și guvernarea bazată pe lozinci.

„Declar ofensiva totală împotriva tuturor celor care vorbesc în lozinci de modernizarea României, dar n-au construit în viața lor măcar un drum județean. Declar ofensivă totală împotriva populismului. Pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Doar munca a făcut-o! Iar singurul răspuns corect la populismul găunos este o bună guvernare și un plan economic coerent”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD subliniat necesitatea unui plan economic este nevoie de un plan economic viabil.

„Iar PSD a făcut deja acest pas odată cu propunerea unui program social-democrat pentru relansarea economică. Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune STOP când cineva își va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată și tergiversată cu mult dispreț față de cei mai necăjiți dintre români”, a spus Sorin Grindeanu.

Referindu-se la situația economică a României, Grindeanu a spus că „România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan”.

„România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor. Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire. Sau că mai nou pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii userist special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani și cotizant în campania prezidențială”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a criticat și fiscalitatea și a dat asigurări că în 2027 aceste lucruri se vor schimba. 

„TVA-ul crește, în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba! Asta trebuie să înțeleagă și cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii și pensii, când au adus FMI în România și este clar că asta vor face și de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluțiile!”, a spus Grindeanu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are Tavi Popescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
De ce vin muncitorii din America Latină să lucreze în România: „Pot ieşi noaptea pe stradă, nu se împuşcă nimeni”
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Greșeala românilor care își țin economiile în bancă, așa pierd bani. Peste 190 de miliarde de lei care ”dorm gratis”
playtech.ro
image
„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB: „Salariu enorm. Cât clauza lui Olaru!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România. Scrisoare privind reconsiderarea deciziei
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Atenție la escrocheriile de Black Friday: cum sunt păcăliți românii pe TikTok cu promisiuni false de câștiguri rapide? VIDEO
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?