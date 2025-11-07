Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Congresul partidului, că România traversează o perioadă dificilă în plan internațional și că social-democrații trebuie să preia inițiativa pentru a reda țării credibilitatea externă.

„De ani de zile vedem cum, la granița României, are loc un conflict sângeros, iar perspectivele ne îngrijorează. Statele Unite ale Americii și-au retras o parte din militarii pe care îi aveam aici, în timp ce românilor nu li se explică nimic”, a spus Sorin Grindeanu, în discursul susținut la Congresul PSD.

El a afirmat că România „nu mai are voce în lume”, iar această lipsă de reprezentare afectează imaginea externă a țării.

„Adevărul este că România nu mai are voce în lume și asta se simte. PSD a orientat România către Vest prin Pactul de la Snagov. Tot PSD a semnat acordurile pentru aderarea la NATO, UE și Schengen. Cu alte cuvinte, este clar că tot PSD trebuie să acopere și acum acest vid de reprezentare”, a mai spus liderul social-democrat.

Grindeanu a adăugat că partidul trebuie să lanseze o „ofensivă diplomatică” pentru recâștigarea influenței României pe plan internațional.

„PSD trebuie să suplinească inacțiunea decidenților politici și să dea semnalul pentru refacerea imaginii externe a României”, a conchis Sorin Grindeanu.