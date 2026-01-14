Exclusiv Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta

România are o miză uriașă în alegerile parlamentare care urmează în primăvară în aprilie, susține profesorul Radu Carp. În acest context, UDMR susține partidul care blochează „unirea realistă” dintre România și Republica Moldova.

La Congresul Fidesz-KDNP care a avut loc la Budapesta pe 10 ianuarie 2026, principalele discuții și mesaje au fost legate de lansarea oficială a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026 și de consolidarea direcției politice a partidului sub conducerea lui Viktor Orbán.

UDMR, partid aflat la guvernare în România, va susține partidul aflat la guvernare în Ungaria, FIDESZ, și pe actualul premier Viktor Orban, liderul anti-european care a blocat mai multe decizii legate de sprijinul Ucrainei.

„Îi mulțumesc lui Viktor Orbán pentru că a fost prezent la congresul nostru de la Cluj-Napoca, deoarece prezența sa a întărit cooperarea dintre noi și a arătat respect față de comunitatea din Transilvania”, a declarat președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) la începutul discursului său, consemnează publicația Magyar Nemzet.

Hunor: „Viktor Orbán acest lucru se întâmplă: el arată direcția națiunii, dar și lumii”

Sursa citată arată că „În discursul său, Hunor Kelemen a subliniat că politica bună începe atunci când nu ne lăsăm duși de val, ci arătăm direcția; când nu ne plângem, ci dorim să ne modelăm lumea, iar sub conducerea lui Viktor Orbán acest lucru se întâmplă: el arată direcția națiunii, dar și lumii.”

„Aceasta este o politică bună și trebuie păstrată”, a subliniat el.

Potrivit lui, pe hartă pot exista granițe, dar în responsabilitatea față de națiune nu există, iar despre asta este vorba în politica Fidesz.

„Vom fi cu adevărat împăcați cu noi înșine atunci când nu va mai exista nici exterior, nici interior, nici mai mic, nici mai mare. Vrem să continuăm să lucrăm împreună? Răspunsul este: da” - ar mai fi susținut președintele UDMR.

El a afirmat că „avem un destin comun, o istorie comună și un viitor comun, care pot rămâne puternice dacă rămânem uniți, iar acest lucru necesită și bun-simț”.

Hunor a mai spus că baza legăturilor stă într-un destin comun, în valori, responsabilitate și decizii predictibile, iar viitorul maghiar poate fi imaginat doar dacă rămânem împreună, în alianță.

„Incertitudinea crește pe continent, dar trebuie să perseverăm alături de pace, familie și comunitatea noastră”, a declarat el, subliniind totodată:

„Politica națională nu este un ornament; Fidesz a demonstrat acest lucru.”

Referindu-se la criticile legate de sprijinirea de către Fidesz a maghiarilor de peste graniță, a Hunor spus că aceasta este o politică greșită, iar în opinia sa, sprijinind comunitățile din afara granițelor se construiește împreună viitorul comunității maghiare.

„A fi la guvernare este un interes comun; așa putem păstra securitatea comunității noastre. Pentru asta trebuie câștigate alegerile — și le veți câștiga”, a subliniat politicianul maghiar din Transilvania.

El a mai susținut că „marea majoritate a comunității maghiare din Transilvania sprijină Fidesz, îl sprijină pe Viktor Orbán. Nu va depinde de noi. Să învingă bunul-simț, să învingă Fidesz!”

„Unirea realistă” dintre România și Moldova

A explicat importanța pentru România a alegerilor din Ungaria politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. Specialistul susține că miza pentru România este uriașă și constă în votul privind aderarea Republicii Moldova la UE, care este, în acest moment, blocată de premierul Viktor Orban. Liderul maghiar refuză să dea un aviz pozitiv pentru aderarea Ucrainei la UE, blocând astfel și aderarea Moldovei.

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel-Pop, a spus pentru „Adevărul” că unirea fezabilă între România și Republica Moldova este cea care se va face prin integrarea în UE. „Unirea cu Republica Moldova, în condițiile actuale, e un lucru foarte dificil. Nu mai e nici situația din 1918 și nici situația din 1991. Pentru unire ar trebui un vot majoritar al populației Republicii Moldova. Or, acest lucru nu se întrevede în momentul acesta. Calea realistă de a fi împreună cu românii de pe celălalt mal al Prutului, fiindcă ei sunt tot români și vorbesc tot limba română (...), calea ar fi integrarea europeană. Altă soluție în acest moment nu văd”.

Adevărul: Ce impact ar avea asupra României o eventuală câștigare a alegerilor din Ungaria de Fidesz și Vikor Orban. Este aceasta o miză pentru România?

Radu Carp: Este o miză pentru întreaga Europa, nu numai pentru România. În sensul că în momentul de față Ungaria blochează foarte multe inițiative ale Uniunii Europene și este nevoie de deblocarea acestor inițiative, lucru care până la urmă folosește și României. Nu e vorba doar de Uniunea Europeană, ci și România este integrată în toate aceste inițiative și cred că alegerile din Ungaria vor fi urmărite cu maximă atenție în toate capitalele europene.

Radu Carp: „Există posibilitatea unui scenariu de tip Turcia”

Ce potențiale scenarii vedeți cu privire la rezultatul alegerilor?

Aici sunt mai multe probleme.

1 - indiferent cine va câștiga alegerile, sistemul Fidesz va rămâne în picioare. Mă refer la faptul că sistemul a fost făcut în așa fel încât orice modificare nu poate fi realizată decât cu două treimi, ceea ce înseamnă că dacă un partid nu câștigă două treimi, chiar dacă poate să dea formal prim-ministrul, nu poate avea foarte mare influență în guvernare. Toate instituțiile sunt capturate.

2 - nu știm exact ce intenție are Victor Orbán. Pentru că există posibilitatea unui scenariu de tip Turcia, în care premierul, după ce nu mai este premier, devine președinte și întărește funcția prezidențială foarte mult. E foarte posibil. La Budapesta se discută foarte intens acest scenariu. Și dacă ar fi așa, atunci chiar nu mai are importanță cine câștigă alegerile.

Și mai există un scenariu în care Fidesz pur și simplu nu cedează puterea. Indiferent de rezultatul alegerilor, va motiva decizia reclamând fraude și așa mai departe.

Nu știm încă nu numai rezultatul alegerilor, dar nici ce se va întâmpla post-electoral în Ungaria. De-abia din vară vom avea o imagine cu privire la ce se va întâmpla acolo. În cazul acestor alegeri, și voturile maghiarilor din România contează foarte mult, ca și la celelalte alegeri, drept pentru care există un interes foarte mare pentru captarea acestor voturi.

Citește și: Premierul ungar Viktor Orban plănuiește să rămână la putere până în 2034

Ce impresie lasă comunității europene faptul că un partid aflat la guvernare în România, respectiv UDMR-ul, îl sprijină deschis pe Viktor Orban?

Sigur, există un sprijin punctual pentru că minoritatea maghiară sprijină pe oricine se află la guvernare în Ungaria. Dar marea problemă este că voturile pentru Fidesz nu mai sunt controlate atât de mult de UDMR.

Fidesz cunoaște acest lucru și tocmai de aceea încearcă să-și facă o campanie proprie în Transilvania, fără să mizeze pe niciun fel de aliați. Lucrul acesta a fost vizibil, Viktor Orban a fost extrem de clar, a afirmat că va insista pe crearea acestor cercuri maghiare online, și nu cred că, în acest context, campania electorală a Fidesz se va baza foarte mult pe resursa numită UDMR.

Din punct de vedere al securității europene, cum pare faptul că un partid aflat la guvernare în România îl susține pe Viktor Orban, care este anti-UE, anti-sprijin Ucraina, anti-Coaliția de Voință? Nu există temerea că ceea ce se discută cu Guvernul României poate ajunge la Viktor Orban respectiv la Rusia?

Nu, UDMR a reușit să joace până acum foarte bine această carte, respectiv să fie alături de guvernarea de la Budapesta, dar să nu aibă nuanțe antieuropene în guvernarea de la București. A fost un pariu foarte complicat, dar până acum UDMR a reușit. Problema nu este ce vor liderii UDMR sau ce vor lideri Fidesz. Trebuie să privim cu atenție tipul de electorat din Transilvania. Ori tipul de electorat al UDMR, comunitatea maghiară, este prin definiție mai conservatoare. Și atunci UDMR în mod natural este mai apropiată de un partid, să zicem, de centru-dreapta decât de un partid de stânga în așa fel încât oricine s-ar afla la guvernare la Budapesta va trebui să se adapteze la UDMR și nu invers atunci când va discuta cu liderii maghiari din Transilvania. Deci, repet, ecuația nu este în ce măsură UDMR se adaptează discursului de la Budapesta ci în ce măsură liderii de la Budapesta sunt capabili să își plieze discursul pe caracteristicile comunității din România.

„Electoratul din Transilvania va vota acel partid care va avea o agenda pro-Transilvania”

UDMR ce câștigă din susținerea lui Orban și a Fidesz-ului?

Nu este o susținere necondiționată, în primul rând. Este vorba de o susținere foarte pragmatică, în sensul că UDMR acceptă în felul în care Fidesz concepe, să zic așa, finanțarea unor obiective în Transilvania. Atât, nimic mai mult. În rest, nu veți vedea lideri UDMR în campania electorală a lui Victor Orban. Asta este foarte clar. Nu îl veți veda pe Kelemen Hunor, mergând la Budapesta sau mergând prin Transilvania și spunând „votați Viktor Orban”, în niciun caz.

Legat de electoratul din Transilvania spuneați că UDMR nu mai are capacitatea de influența un vot pro-Fidesz?

Nici nu a avut vreodată. Faptul că cei care au dublă cetățenie votează și Fidesz este datorită faptului că caracteristicile electoratului sunt apropiate de cele ale Fidesz și nu datorită încercării de a manipula votul. Așa este construit electoratul lui UDMR și, repet, este și acest aspect foarte important, faptul că Fidesz este la putere.

Comunitatea maghiară a votat și cu alte partide când s-au aflat la putere. În ultimii ani, într-adevăr poate a există această iluzie cum că prezența lui Viktor Orban în Transilvania atrage mai multe voturi, ori în realitate, lucrurile sunt mai complicate.

Credeți că electoratul din Transilvania va vota masiv, Fidesz și acum? Sau există o saturație față de același conducător?

Electoratul din Transilvania va vota acel partid care va avea o agenda pro-Transilvania, pro-comunitate maghiară în Ardea. Aici este o bătălie deschisă. Și opoziția din Ungaria încearcă să găsească o formulă prin care să ajungă la acest tip de electorat. Deci nimeni nu garantează voturi care să meargă într-o direcție sau alta.

Ceea ce face nou Fidesz în momentul de față este o strategie mai nouă, o strategie care trece cumva sub radar, crearea acestor cercuri online în Ardeal, respectiv comunități online care să ajute în orice situație la câștigarea unor alegeri.

Ori din ce văd, opoziția din Ungaria nu are la ora actuală o strategie electorală comparabilă cu cea a Fidesz. Deci vorbim strict din punct de vedere al eficacității. Prezența pe online a Fidesz este foarte bună, este masivă și este convingătoare și tratează temele comunității maghiare și nu probleme de geopolitică. Ori aici este un punct foarte slab al opoziției în Ungaria.

În Ungaria, lucrul acesta nu e vizibil pentru că nu e nevoie de o prezență online atât de mare, însă în Transilvania, tocmai din cauza distanței, să spunem, față de centru, campania online a pornit deja și va fi și mai intensă.

Candidatul care ar ajuta România

Credeți că autoritățile din România ar trebui să joace vreun rol în alegerile din Ungaria? Avem vreun interes să câștige unul dinte candidați?

Da, avem un interes, avem un interes direct, dar am impresia că el nu e cunoscut și dacă îl enunț acum, s-ar putea să trezesc foarte multe întrebări. Respectiv, aderarea Republicii Moldova la UE este blocată de Ungaria indirect. Chiar dacă Ungaria spune că nu se opune direct aderării Moldovei, dar se opune integrării Ucrainei, deci, indirect se opune și Republicii Moldova. Acest aspect cred că ar trebuit clarificat.

Și nu cred că ar trebui clarificat doar cu Fidesz. Cred că a trebui clarificat și cu opoziția. Eu nu am auzit de contacte ale decidenților români cu opoziția din Ungaria pentru a clarifica acest lucru. Abordează exact la fel ca Fidesz agenda de politică externă, adică condiționează votul pentru Republica Moldova de problema Ucrainei sau vine cu o altă abordare? Aici este un punct asupra căruia domnul Peter Magyar (liderul opoziției maghiare-nr) nu a fost foarte explicit, dar cred că este în interesul României să se clarifice aceste lucruri într-un mod foarte explicit.

Lucru acesta ar trebui să-l lămurească autoritățile din România, nu UDMR. UDMR nu are altă agendă. Pragmatic vorbind, nu e preocupat de acest subiect. Noi trebuie să fim preocupați, nu UDMR.

Odată ce aflăm poziția celor doi liberi, Orban și Magyar, ar putea să facă Nicușor Dan cum face Donald Trump, anume să sprijine direct unul dintre candidați?

Orice implicare a unui lider din România, că e de la UDMR sau că e de la guvernare, într-o campanie electorală, nu se justifică. Nu se justifică decât din perspectiva apartenenței partidului domnului Magyar la PPE.

Acolo s-ar putea găsi o marjă de susținere, dar aceasta ar putea să vină exclusiv din partea liderilor partidelor care sunt afiliate PPE și nu din partea președintelui, care de altfel nici nu și-a manifestat intenția de a face parte dintr-o familie politică europeană. Dar, repet, atâta vreme cât TISZA este în PPE, chiar dacă nu vor dori, partidele din PPE din România se vor implica, vrând-nevrând, în această campanie.