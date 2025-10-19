Kelemen Hunor explică intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: „Nu este împotriva statului român”

La Congresul UDMR din Cluj-Napoca, intonarea imnului secuiesc a stârnit controverse în spațiul public. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a explicat că imnul nu are conotații politice, ci culturale, fiind parte din moștenirea comunității maghiare din România.

„Nu este imnul Ținutului Secuiesc, este imnul secuiesc, așa se numește. Face parte din moștenirea noastră culturală, patrimoniul nostru comun. România, de 107 ani, are și această comunitate pe teritoriul său: comunitatea maghiară, care plătește taxe, respectă legile, este loială statului român și creează valori economice și culturale. Și are și un patrimoniu. Dacă ai această comunitate, ai și acest patrimoniu. Nu se poate să spui că ești bogat, că ai minorități etnice, dar să nu accepți patrimoniul lor. Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor, nu este împotriva nimănui. Face parte din acest bagaj”, a explicat Kelemen Hunor la Antena 3 CNN.

Cât despre acuzațiile privind mesajul secesionist, Kelemen Hunor a replicat: „Dar de ce să fie secesionist? Este un cântec care face parte din moștenirea culturală. Acest imn s-a cântat și acum doi ani, erau acolo Ciucă și Ciolacu. Nu i s-a întâmplat nimic. La Timișoara era și Fritz, că era primar și invitat. S-a cântat și acum 4 ani. Se cântă de 35 de ani. S-a cântat și înainte de 1989, cu toate represiunile lui Ceaușescu, nu a dispărut nici în dictatura comunistă. Nu va dispărea nici în această perioadă de libertate. Așa trebuie să vedeți acest imn, ca parte a patrimoniului nostru cultural”.

El a subliniat că momentul era cunoscut și aprobat de protocol: „Toată lumea știa că va fi dat, știa și Grindeanu, știa toată lumea că era desfășurătorul dat, era discutat cu protocolul cu mult înainte. Și premierul, din respect față de comunitate, nu trebuie să fie de acord neapărat cu fiecare element identitar, dar din respect a rămas, a și spus el. Deci, din acest punct de vedere, iarăși este o furtună într-un pahar de apă. Nu e prima dată, nu e ultima dată, e de 35 de ani. Și încă ceva: este și poporul tău, Sorin Grindeanu. Este și poporul tău, Nicușor Dan, este și poporul tău, Ilie Bolojan și fiecare lider politic, vrei nu vrei, cu contribuția lor, cu contribuția noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”.

Un moment tensionat la congres

Evenimentul a început cu intonarea imnului României, urmat de cel al Ungariei și apoi de imnul secuiesc. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în momentul intonării imnului secuiesc, în timp ce ceilalți invitați au rămas în picioare până la final. Ulterior, Grindeanu a revenit în sală și a susținut un discurs în care a mulțumit premierului ungar Viktor Orban pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la Spațiul Schengen.