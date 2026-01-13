search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”

0
0
Publicat:

Președintele Academiei Române salută declarația istorică a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind un eventual vot favorabil unirii, dar avertizează că, în actualul context geopolitic, singura soluție de protecție este integrarea europeană a Republicii Moldova. Într-o declarație acordată pentru „Adevărul”, Ioan Aurel Pop vorbește despre „primejdia capitală” reprezentată de Federația Rusă și demontează discursul extremist care riscă să compromită idealul național al reunificării.

FOTO: Inquam Photos / George Călin
FOTO: Inquam Photos / George Călin

Discuția despre reunificarea celor două maluri ale Prutului a revenit în prim-plan după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat public că ar vota „pentru” în cazul unui referendum. De asemenea, Maia Sandu a explicat că, în actualul context internațional extrem de complicat, Republicii Moldova îi este foarte dificil să supraviețuiască. 

„Pentru prima oară în istoria de după ’91, un președinte declară că și-ar da votul pentru Unire”

Ioan Aurel-Pop subliniază unicitatea momentului politic de la Chișinău, remarcând schimbarea de paradigmă la nivelul președinției moldovene, dar rămâne rezervat în privința fezabilității imediate a unui astfel de proiect prin referendum.

„Problema e, cum bănuiește toată lumea, foarte complicată. Însă, pentru prima oară în istoria de după ’91, când Republica Moldova și-a declarat independența, un președinte al republicii declară direct pentru opinia publică că și-ar da votul pentru unire. Ca declarație, e un lucru interesant și bun de consemnat. Dar Unirea Republicii Moldova sau, pentru noi, ar trebui a Basarabiei, cum a fost ea odinioară, pentru că ea a fost răpită din trupul țării, cu România. În condițiile actuale, e un lucru foarte dificil. Nu mai e nici situația din 1918 și nici situația din 1991. Pentru unire ar trebui un vot majoritar al populației Republicii Moldova. Or, acest lucru nu se întrevede în momentul acesta”, a declarat Ioan Aurel Pop.

„Calea realistă ar fi integrarea europeană”

Istoricul consideră că, într-o lume în care marile puteri devin tot mai agresive, România nu trebuie să își dorească o redesenare a frontierelor, ci o unire prin infrastructură și legislație comună europeană.

„După părerea mea, calea realistă de a fi împreună cu românii de pe celălalt mal al Prutului, fiindcă ei sunt tot români și vorbesc tot limba română (...), calea ar fi integrarea europeană. Altă soluție în acest moment nu văd. Deși scena politică internațională de acum, din ultimii doi-trei ani, e foarte agitată și văd că apar pretenții teritoriale din partea marilor puteri și s-ar putea declanșa un proces pe care eu nu îl doresc și nu îl văd benefic pentru omenire, de schimbări de frontiere, de revendicări teritoriale. Treaba asta a mai fost înainte de al Doilea Război Mondial, când marile puteri și-au reîmpărțit sferele de influență. Dar, repet, pentru binele nostru, în acest moment, din dorința de a păstra pacea, cel mai corect proces de apropiere a românilor de pe cele două maluri ale Prutului este integrarea europeană a Republicii Moldova”, a explicat președintele Academiei Române.

Citește și: Un om de afaceri rus vrea să preia uzina de apărare Popeci din Moldova, prin Automecanica SA. Cum a ajuns Serghei Glinka să fie implicat în industria de apărare românească

Rusia, „primejdia capitală”

O parte esențială a analizei lui Ioan Aurel-Pop vizează amenințarea constantă venită dinspre Est. Istoricul descrie Rusia drept un imperiu care și-a schimbat doar culoarea, nu și năravul, folosind inclusiv Biserica pentru a-și marca teritoriul.

„Patriarhia Moscovei tinde să devină Patriarhie ecumenică (...) și să dicteze problemele generale ale Ortodoxiei. Or, câtă vreme Imperiul Rus, care odată a fost roșu, acum se declară democratic, dar tot imperiu este, câtă vreme acest imperiu își manifestă dorința de a se extinde și de a avea zone tampon la granițele lui, lucrurile sunt extrem de complicate, iar pretențiile Rusiei nu se vor opri. Și Ucraina este o etapă. Ferească Dumnezeu ca etapa asta să se sfârșească în favoarea Rusiei!

Dintre toate marile puteri care au asuprit România de-a lungul timpului (...) conducerea (n.red. - Rusiei) e tot un fel de conducere autoritară, țaristă. Au în frunte un tătuc, un țar care le apără interesele lor (...). Acest lucru, această existență, e o mare primejdie pentru România. Și dintre toate puterile care ne înconjoară, rămâne primejdia capitală”, arată Ioan Aurel Pop.

„Trebuie să acționăm în conformitate cu dreptul internațional”

Întrebat despre pervertirea curentului unionist prin acapararea sa de către politicienii extremiști, președintele Academiei a criticat ferm astfel de abordări, explicând că patriotismul nu înseamnă ignorarea realității demografice și a dreptului internațional.

„Noi trebuie să acționăm în conformitate cu dreptul internațional, chiar dacă unii îl încalcă acum, și să fim conștienți, să gândim logic, să fim realiști și să lăsăm pretențiile teritoriale. Iertați-mă, mie mi-e tare dragă țara de sus a Moldovei și zona Cernăuților, și zona Storojineț până la Ceremuș. Dar vreau să vă spun că, din punct de vedere demografic, proporția de români poate că e de 20% în acest moment. N-ai cum să ai pretenții teritoriale.

Când s-a făcut Unirea cea mare, s-a aprobat principiul autodeterminării naționale, care înseamnă să ai o majoritate, relativă sau absolută, a românilor care să poată decide. Ori preluarea acestei chestiuni foarte serioase în mâinile unor extremiști sau a unora care se folosesc de declarații și de lozinci ca să-și facă propriul capital politic, eu nu o văd rezolvată”, a explicat Ioan Aurel Pop.

„Avem în fruntea unor partide și în fruntea țării oameni care nu îndeplinesc condițiile elementare de competență”

În final, Ioan Aurel-Pop face un apel la seriozitate, competență și colaborare instituțională, criticând calitatea clasei politice actuale.

„Democrația este singura rețetă favorabilă, cu condiția să o aplicăm așa cum se cuvine. [...] Noi avem în funcții, la ora actuală, și în fruntea unor partide, și în fruntea țării, oameni care nu îndeplinesc condițiile elementare de competență. E nevoie de competență. Nu poate fi oricine pus în fruntea oricărui organism pe motiv că e fruntaș politic sau că are dialogul foarte vizibil și foarte gălăgios. Trebuie să ne vedem de treabă și să găsim soluțiile cele mai realiste în acest concert european. Să nu mai criticăm Uniunea Europeană, să nu mai criticăm tot ce ne înconjoară și să mergem mai departe, făcând pași concreți.”, a conchis președintele Academiei Române.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață”
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA
fanatik.ro
image
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C
observatornews.ro
image
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Cum setezi aerul condiționat pe căldură când sunt temperaturi negative
playtech.ro
image
Tragedie! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Pericol pentru cei care stau la bloc, pe timp de iarnă. Avertismentul specialiștilor
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?