Mircea Abrudean, mesaj tranșant pentru social-democrați: „PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment”

Vicepreședintele PNL Mircea Abrudean a criticat, sâmbătă, Partidul Social Democrat, pe care îl acuză că „nu a fost un partener onest” și că a lăsat „interesele României pe locul 2”.

„Câteva realități pe care nimeni nu le poate nega: PSD a încălcat protocolul de guvernare și tot PSD a decis să dărâme Guvernul din care făcea parte. PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții, doar-doar vom fi nevoiți să acceptăm orice variantă”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PNL afirmă că „acesta este tabloul politic în care ne aflăm” și afirmă că liberalii nu își pot permite să dea „un cec în alb unui partid care a ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2”.

„De aceea am venit cu soluția unui Acord pentru România care să prevadă clar prioritățile pentru următoarea perioadă, fără de care țara noastră va pierde banii din PNRR și orice urmă de credibilitate externă”, a mai avertizat acesta.

Mesajul vine în contextul negocierilor tensionate privind formarea unui nou guvern, Grindeanu fiind varianta de premier avansată de PSD.

Amintim că, vineri, liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.

Șeful statului a transmis un mesaj public în care acuză Partidul Național Liberal că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea unui nou guvern. Ulterior, liderul PNL, Ilie Bolojan a afirmat că partidul său nu va susține necondiționat candidatura lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Mai mult, formațiunea pe care o conduce nu acceptă un „cec în alb” în negocierile pentru formarea viitorului guvern.