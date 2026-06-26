PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea Guvernului: „Își bate joc de România și de români”

Doi lideri importanți ai PSD îi reproșează președintelui PNL Ilie Bolojan că l-a mințit de două ori pe șeful statului și se ține cu dinții de putere.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda îl acuză pe președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, că l-a mințit atât pe președintele Nicușor Dan, cât și pe români în chestiunea arzătoare a formării guvernului.

Manda îi reproșează lui Bolojan că nu și-a respectat cuvântul atunci când a spus că este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

„L-ați mințit de două ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minți un popor întreg și să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care țara riscă să își piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene și a investițiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj. Domnule Bolojan, ne-ați oferit o lecție despre lipsa cuvântului în politică.Timp de două luni ați cerut PSD să își asume guvernarea. PSD și-a respectat cuvântul. Încă de la primele consultări ne-am asumat responsabilitatea guvernării. Am acceptat să discutăm un guvern tehnocrat. Am acceptat un guvern politic. Am venit cu propuneri și am participat la fiecare rundă de negocieri. PSD a fost interesat de un singur lucru: programul de guvernare. În schimb, de fiecare dată când PSD și-a respectat cuvântul, dumneavoastră v-ați schimbat condițiile. Ați schimbat formula de guvernare. Ați schimbat candidatul. Ați schimbat regulile negocierii. Domnule Bolojan, în politică poți pierde o negociere. Dar când îți pierzi credibilitatea, costul îl plătește România!”, a scris Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

La rândul său, deputatul PSD Adrian Câciu, are aceeași poziție, spunând despre Bolojan că se agață de putere.

„Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl MINTE pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic! Declarația Președintelui Dan este clară: Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Președinte! Adică își bate joc de România! Ăsta este Bolojan!”, potrivit lui Adrian Câciu.

Blocaj în formarea guvernului

Declarațiile vin după ce s-a produs un nou blocaj în negocierile pentru formarea guvernului. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar șeful statului a acuzat PNL că și-a schimbat poziția și blochează formarea unui nou guvern.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis Nicușor Dan.

Liderii PNL, USR și UDMR l-au prezintat pe Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan drept o soluție pentru ieșirea din criza politică, în urma eșecului de Vila Lac.

PSD nu este de acord cu această nominalizare, social democrații dorindu-l premier pe Sorin Grindeanu.