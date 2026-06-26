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Bolojan respinge acuzațiile lui Nicușor Dan: „PNL nu blochează. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui”.

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Ilie Bolojan a transmis vineri seară, că PNL nu va susține necondiționat candidatura lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Mai mult, formațiunea pe care o conduce nu acceptă un „cec în alb” în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Ilie Bolojan Foto: Mediafax
Ilie Bolojan Foto: Mediafax

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că PNL, împreună cu USR și UDMR, a propus ca variantă de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, pe care îl consideră potrivit datorită experienței sale în domeniul fondurilor europene și al bugetelor. Propunerea nu a fost, însă, acceptată în cadrul discuțiilor.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a transmis Ilie Bolojan, pe FB.

În același timp, Bolojan a precizat că PNL respinge varianta susținerii necondiționate a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, susținând că partidul nu este dispus să ofere „un cec în alb”.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord”, a explicat liderul PNL.

Bolojan a acuzat că în negocieri s-ar fi dorit o susținere fără condiții, ceea ce PNL respinge categoric: „Am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire.

De asemenea, Ilie Bolojan i-a dat replica lui Nicușor Dan, afirmând că PNL nu blochează procesul de formare a guvernului, însă își menține poziția fermă în privința condițiilor politice: „PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează.”

Liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.  

După încheierea discuțiilor, președintele a transmis un mesaj public în care acuză Partidul Național Liberal că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea unui nou guvern.

Șeful statului susține că, în urma consultărilor de la începutul săptămânii, exista o variantă de lucru care ar fi putut întruni sprijin parlamentar, însă PNL ar fi revenit asupra angajamentelor privind susținerea unui guvern minoritar PSD.

Președintele a făcut apel la partide să revină la masa dialogului, subliniind că România are nevoie de un executiv cu puteri depline.

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