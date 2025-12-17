search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Ministrul Radu Miruţă a fost amendat de AMEPIP, „pe persoană fizică”, cu 15.000 de lei. „Faptic, este un maxim al ridicolului”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Radu Miruţă, ministrul Economiei, anunţă că a fost amendat cu 15.000 de lei de AMEPIP, „pe persoană fizică”, după ce a refuzat să valideze numiri controversate la Avioane Craiova. Oficialul susţine că sancţiunea este nedreaptă şi că o va contesta.

Radu Miruţă a fost amendat cu 15.000 de lei de către AMEPIP. FOTO: Facebook/Radu Miruţă
Radu Miruţă a fost amendat cu 15.000 de lei de către AMEPIP. FOTO: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, 17 decembrie, că a fost sancţionat contravenţional cu 15.000 de lei de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Amenda a fost aplicată „pe persoană fizică”, iar ministrul susţine că măsura este lipsită de logică şi de temei legal, fiind consecinţa directă a încercării sale de a impune reguli corecte în conducerea unei companii de stat.

„Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană «fizică», o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat. Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului”, a scris Radu Miruţă într-o postare publicată, miercuri, pe Facebook.

Deputat USR, ministrul al Economiei şi ministru interimar al Apărării Naţionale, RaduMiruţă afirmă că va contesta sancţiunea, însă subliniază că este dispus să suporte costul financiar dacă demersurile sale nu vor avea câştig de cauză.

În explicaţiile sale, Radu Miruţă face referire la situaţia de la compania Avioane Craiova, unde conducerea este asigurată interimar de aproape nouă ani. Potrivit acestuia, procedura de selecţie declanşată în decembrie 2016 nu a fost niciodată finalizată, deşi legislaţia impune termene clare în acest sens.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită «din pix». În decembrie 2016, s-a declanşat formal o procedură de selecţie care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani şi nu s-a terminat.

Legea spune clar două lucruri:

-nu poţi avea interimat mai mult de 12 luni

- nu poţi lăsa compania fără conducere.

Dar trecuseră de 8 ori intervale de câte 12 luni”, explică ministrul Economiei.

Acesta susţine că, odată ajuns la conducerea ministerului, a cerut lămuriri privind blocajul procedural, însă nu a primit răspunsuri concrete.

„Răspunsul a fost un zâmbet.

Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că «nu am ce face».

Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecţie nu respectase legea şi ocolise chiar AMEPIP – instituţie creată tocmai pentru a preveni astfel de situaţii, pentru a nu fi ocolită”, afirmă Miruţă.

În aceste condiţii, ministrul spune că a solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecţia conducerii, aşa cum s-a întâmplat şi în alte cazuri similare.

„Pentru alte companii, în situaţii identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu. Pentru că am refuzat să girez numiri controversate şi am pus temporar oameni de bună-credinţă, până la clarificarea unei selecţii viciate (aşa cum a constatat şi Corpul de Control), astăzi sunt sancţionat”, arată ministrul Economiei.

Radu Miruţă mai spune că, de-a lungul anilor, interimatele prelungite nu au fost sancţionate, însă situaţia s-a schimbat în momentul în care a încercat să corecteze practicile existente.

„Legea spune că sancţiunea o plăteşte cel aflat în funcţie la momentul controlului, 15.000 lei, fără reducere la jumătate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în faţa unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect.

O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, a conchis ministrul Economiei.

