Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Contract blocat între Avioane Craiova și Ministerul Apărării. De ce nu poate fi livrat IAR Șoim

Publicat:

Avioane Craiova nu îşi poate respecta contractul privind IAR Șoim pe care îl are cu Ministerul Apărării, a anunțat joi ministrul Economiei, Radu Miruță.

Avion IAR Șoim
Avioane Craiova nu îşi poate respecta contractul privind IAR Șoim pe care îl are cu MApN

Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat îmbunătăţirii unor avioane IAR Şoim că aceasta va invoca clauza de forţă majoră, în condiţiile în care i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina.

În acest context, Avioane Craiova nu îşi poate respecta contractul pe care îl are cu MApN, acesta calculându-i deja penalităţi de 3,6 milioane de euro, a spus ministrul.

Contractul de la Craiova are următoarele aspecte: cei de la Avioane Craiova trebuie să livreze nişte avioane IAR Şoim îmbunătăţite celor de la Ministerul Apărării. Pentru asta depind de o bucată de software care este produsă de o companie israeliană. Cei de la Avioane Craiova, în cazul în care israelienii nu livrează software în condiţiile contractuale, aplică o penalitate undeva în jur la 11.000 euro. Însă, dacă ei din cauza asta nu pot să livreze Armatei Române, ajung la penalităţi până la 10-11 milioane de euro. S-a luat legătura cu acea companie, ne uităm pe contract, în contract astea sunt condiţiile. Încercăm la modul uman să obţinem acel soft. S-a făcut acum două săptămâni un transfer de soft, piloţii au făcut nişte teste, avionul este destul de mult îmbunătăţit. Au făcut ultimele solicitări de reglaj fin al parametrului acelui software şi, din câte am vorbit cu cei care sunt în Consiliul de Administraţie, deja o parte dintre avioane vor fi livrate către Armata Română", a explicat ministrul.

Întrebat ce se va întâmpla, în condiţiile în care au apărut informaţii că Ministerul Apărării deja a inclus penalităţi de 3,6 milioane, Radu Miruţă a răspuns: „Este o discuţie, pentru că cei de la Avioane Craiova au fost notificaţi de firma israeliană că acea firmă israeliană - cel puţin pentru o perioadă din contract - a invocat forţă majoră, fiindcă i s-a solicitat să înceteze orice alte proiecte, ajutând Ucraina. Şi cei de la Ministerul Apărării analizează dacă pot accepta şi ei la rândul lor împingerea cazului de forţă majoră pe care l-a primit Avioane Craiova. Dar, asta e pentru una dintre bucăţile de timp, nu pentru tot intervalul".

Practic, compania Elbit Systems a invocat faptul că a început acel război în Ucraina şi foarte multe entităţi de pe acest glob i-au solicitat să prioritizeze ajutorul pentru Ucraina, motiv pentru care, spun ei, n-au putut să livreze la timp parte din ce trebuia să livreze pentru România, asta exonerându-i de clauzele de întârziere. Cei de la Avioane Craiova, care sunt victimele acestei întârzieri, merg şi ei mai departe către cei care trebuie să plătească această întârziere. E o discuţie comercială, juridică între aceste trei entităţi", a spus ministrul.

La începutul lunii septembrie, preşedintele Sindicatului Liber din Avioane Craiova, Victor Peţa, a solicitat ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, să intervină, astfel încât societatea să nu fie penalizată din cauza întârzierilor în modernizarea aparatelor de zbor IAR 99 pentru pregătirea piloţilor de F16, întrucât "societatea nu are nicio vină", iar penalizările "ar însemna dezastrul societăţii şi ar compromite programul de înzestrare a Forţelor Armate".

Acesta a arătat că cinci avioane au fost finalizate la sfârşitul anului trecut, au deja 150 de ore de zbor, dar nu sunt omologate, pentru că firma Elbit a întârziat cu varianta finală a softului, obligaţie asumată prin contract.

