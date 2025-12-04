search
Joi, 4 Decembrie 2025
Exclusiv Miruță: Agenţia pentru Evaluarea Întreprinderilor Publice s-a deprofesionalizat. Ministrul acuză jocuri politice în numirea de la ROMARM

Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) de tergiversarea unei numiri controversate la conducerea ROMARM și susține că instituția s-a „deprofesionalizat”. Oficialul a criticat dur la Interviurile Adevărul modul în care a fost gestionată Compania Națională ROMARM, descriind-o drept un simplu „dispecer” fără investiții și cu filiale în pierdere și a explicat de ce a blocat o numire controversată în conducere și ce planuri are pentru reorganizarea companiei. 

„AMEPIP a încercat să lase în coadă de pește situația, din punctul meu de vedere, deprofesionalizându-se. Acolo, situația este de următorul scenariu. AMEPIP este în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului este domnul Radu Oprea. Persoană în cauza este șeful de cabinet al domnului Radu Oprea (cel selectat la ROMARM este fostul șef de cabinet al acestuia pe vremea când Oprea era ministru-n.r.)”, a explicat Miruță, arătând că acesta nu a prezentat toate documentele necesare pentru preluarea postului. 

Scandalul provocat de decizia ministrului Economiei, care vrea să schimbe conducerea ROMARM, principala companie de stat din industria de apărare, a trecut și granițele. 

Confruntat cu situația negocierilor prin programul SAFE, în contextul în care companiile din afară ar putea să se facă afaceri cu România, ministrul punctează: „contractele nu sunt făcute cu ROMARM. Contractele sunt făcute cu filialele care există și au cod fiscal. Ele semnează contractul. Contractul cu Rheinmetall s-a făcut cu Pirochim Victoria. Nu s-a făcut cu ROMARM. ROMARM a fost o lege de dânșii inventată. ROMARM este un dispecer. ROMARM nu dă cu ciocanul să producă ceva”. Totodată, el a arătat că este preocupat acum de o reorganizare a companiei.

Radu Miruță a descris și situația actuală a Companiei Naționale ROMARM, despre care afirmă că este un „dispecer”. Potrivit ministrului, din cele 21 de companii din industria de apărare, 16 se află sub umbrela ROMARM, iar „multe sunt în pierdere de ani de zile”. El a adăugat că „s-au tocat bani” și că există „zero investiții" semnificative, deși „sunt banii în conturi”. 

Despre numiri, ROMARM preciza recent că „au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare”. Procesul de recrutare a fost realizat prin intermediul unor firme private specializate în selecția de management profesionist, pentru a asigura independența, transparența și obiectivitatea deciziei, informa aceasta. 

loading Se încarcă comentariile...
