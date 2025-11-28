CV-ul unui alt ministru USR, ironizat de Victor Ponta: „A făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu, în același timp”

Victor Ponta a ironizat CV-ul lui Radu Miruță, după ce acesta s-a lăudat că a făcut una din facultăți ”ca hobby”.

Fostul premier Victor Ponta a observat neconcordanțe și în cv-ul ministrului economiei, Radu Miruță, numit între timp și ministru interimar la Apărare.

”Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți să ne uităm la toți? Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu - si care acum ii ia locul “interimar” ? Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp — doar că pe una a făcut-o “ca hobby”? Și care susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? Dacă tot e să îi vedem pe acești “frumoși și liberi” în toată “frumusețea și libertatea” lor, atunci să fie balul până la capăt! PS - nu săriți pe mine ; fata de Toiu & Miruță bietul Moșteanu este o lumină! Cred ca de asta l-au dat jos”, a scris Victor Ponta pe Facebook, postând și fotografii cu cv-ul lui Miruță.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că i-a propus președintelui Nicușor Dan ca Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, să asigure interimatul la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu, în urma scandalului diplomelor.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, are experiență în telecomunicații și cercetare academică și 5 ani în funcții politice alese. Are expertiză în proiectarea rețelelor IP, administrație publică și politici strategice.

A absolvit Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu (profil matematică-informatică, media 9,80), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (media 9,65) și Facultatea de Drept din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. De asemenea, deține un doctorat la Universitatea Politehnică București.

„Ca un hobby, am absolvit Facultatea de Drept pentru a avea idee despre aspectele legale întâlnite în viața de zi cu zi”, arată Miruță, în CV-ul lui.

Miruță a lucrat în domeniul telecomunicațiilor și IT încă din timpul facultății. A avut poziții de inginer (software / rețele / design IP) la companii precum Cosmote, Credit Europe Bank, Ericsson, cât și consultant IP/servicii avansate pentru Cisco.

În decembrie 2020 a fost ales deputat de Gorj, din partea USR, iar din iunie 2025 este ministru al Economiei în guvernul condus de Ilie Bolojan.