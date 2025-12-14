Radu Miruță: „Industria de apărare e o mlaștină”. Compania în care „s-a întâlnit un prost cu un deștept”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat, duminică seară, că industria națională de apărare a României a funcționat zeci de ani fără investiții serioase, deși banii au existat an de an în conturi.

„Eu vă spun ce fac. Eu lucrez pe două planuri. Unu: trebuie să faci un pic de curățenie în mlaștina asta ca să poți să construiești ceva. Trebuie să scoți apa din ea. E o mlaștină industria națională de apărare. Trebuie făcută curățenie acolo”, a declarat Radu Miruță la Antena 3.

Ministrul Economiei a făcut referire și la dosarul Romarm, subliniind că, indiferent de parcursul juridic al acestuia, activitatea companiei nu poate rămâne blocată ani de zile în așteptarea unei soluții din partea justiției.

„Dosarul Romarm nu mă ajută prea mult, pentru că dosarul la DNA își va găsi sfârșitul peste câțiva ani și sunt convins că îmi va da dreptate. Dar compania trebuie să facă ceva în anii ăștia”, a spus el.

Acesta a mai transmis, de asemenea, că după decenii de stagnare, industria apărării începe să se miște timid, dar vizibil.

„Avantajul cel mare este că ceea ce până acum a fost amorțit complet în industria de apărare – n-am mai avut investiții serioase de vreo 30 de ani – acum începe să se dezmorțească”, a spus Radu Miruță.

El susțin că modernizarea nu înseamnă doar bani, ci și transfer real de know-how, prin aducerea de licențe, tehnologii și oameni cu experiență în industrii performante.

„Unele societăți vor fi dezmorțite prin aducerea de licențe noi, linii de producție modernizate, din partea celor care fac tehnologie. Și se întâmplă un lucru foarte simplu: aduci un om deștept și modern să lucreze cu unul care are ciocan și șurubelniță în mână. În două-trei luni, unul învață de la celălalt și bucata aia se dezmorțește un pic” , a mai spus Radu Miruță.

Acesta a mai povestit cum companiile din industria de apărare aveau sume uriașe în conturi, dar nu le puteau folosi.

„Am schimbat legea chiar săptămâna trecută. Industria națională de apărare, spre surprinderea multora, avea zeci de milioane de euro în conturi, bani cash, pe care nu avea capacitatea să-i folosească. Pur și simplu. De-a lungul anilor, statul, în fiecare an, a dat bani acestei industrii pentru investiții! E incredibil! Eu mă așteptam să vină la mine cineva să-mi spună: dați-ne bani, că nu putem face investiții. Și când am început să mă uit în date, le-am spus: băieți, mai dați o tură pe afară prin curtea ministerului și mai veniți peste două ore. Voi stați pe zeci de milioane de euro și nu puteți să-i folosiți. De ce? Pentru că n-aveți abilități de management. Plecați acasă!”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a dat exemplul Avioane Craiova, o companie strategică prinsă într-un contract profund dezechilibrat, cu consecințe financiare uriașe.

„La Avioane Craiova vă spun pe oltenește: s-a întâlnit un prost cu un deștept. Prostul a fost statul. Avioane Craiova a fost prinsă la mijloc într-un contract foarte păgubos pentru ea, pentru care cineva trebuie să plătească. Avioane Craiova a făcut un contract cu Armata Română. Contractul cu Armata Română spune: dacă nu ești în stare să livrezi ce te obligi că faci, trebuie să plătești penalități. Vorbim de penalități de aproximativ 30 de milioane de euro”, a explicat Radu Miruță.

Problema majoră este că obligațiile Avioane Craiova depindeau de o firmă privată, care avea penalități infime în caz de neîndeplinire a contractului, susține el: „Ce era obligată să livreze Avioane Craiova depindea, însă, și de o firmă privată. Firma privată, dacă nu livra ce trebuia să livreze către Avioane Craiova, avea penalități de vreo 10.000 de euro. Și ce credeți? Firma aia n-a livrat. Și atunci aplicăm penalitățile de 10.000 de euro, timp în care Avioane Craiova plătește 30 de milioane”.

Dincolo de pierderile financiare însă, miza este una strategică pentru România și pentru întreaga regiune, având în vedere războiul de la granițe, spune ministrul Economiei. Cererea pentru pregătirea piloților de F-16 este uriașă, iar capacitățile existente sunt limitate și extrem de costisitoare.

„Dincolo de sumele astea, există o importanță strategică pentru statul român. Toată regiunea are un interes foarte mare, o foame foarte mare, să pregătească piloți de avioane F-16. Toate țările din regiune au nevoie de asta”, a spus Radu Miruță.

Avioanele modernizate la Craiova ar putea acoperi cea mai mare parte a pregătirii, reducând semnificativ costurile.

„Locurile pentru pregătirea piloților de F-16 sunt puține și sunt foarte scumpe. Aceste avioane modernizate la Avioane Craiova pot înlocui o bună parte din școala care se face pe F-16. Este mult mai ieftin și poți pregăti mai mulți piloți. Pe aceste avioane faci 60-70% din pregătire, după care te muți pe F-16”, a afirmat Ministrul Economiei.

În prezent, mai există doar două condiții tehnice de îndeplinit pentru livrarea avioanelor, una legată de software și alta de echipamente.

„În momentul de față, mai trebuie îndeplinite două bife pentru ca aceste avioane să poată fi livrate. Una ține de software. S-a făcut o nouă versiune de software. Am vorbit astă-seară cu directorul de la Avioane Craiova și mi-a spus că îi trebuie trei zile, câte o jumătate de oră de zbor, pentru ca piloții să facă testele. A doua problemă ține de un aruncător electronic de muniție. Se pare că a fost o solicitare care nu poate fi îndeplinită și atunci există o comisie care încearcă să scoată această obligație din contract”, a mai spus ministrul.

Problema majoră este însă depășirea termenului contractual, care declanșează automat obligația de returnare a avansului plătit de Ministerul Apărării.

„Partea proastă este alta: că a expirat perioada până la care Avioane Craiova avea obligația să livreze produsul. Iar cei de la Ministerul Apărării, obligați de lege, vor cere returnarea avansului. Avansul a fost în două etape: o etapă de 20 de milioane de euro, în februarie, și o a doua etapă, mai mare”, a explicat Radu Miruță.