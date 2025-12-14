search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruță: „Industria de apărare e o mlaștină”. Compania în care „s-a întâlnit un prost cu un deștept”

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat, duminică seară, că industria națională de apărare a României a funcționat zeci de ani fără investiții serioase, deși banii au existat an de an în conturi.

Radu Miruță FOTO Facebook
Radu Miruță FOTO Facebook

„Eu vă spun ce fac. Eu lucrez pe două planuri. Unu: trebuie să faci un pic de curățenie în mlaștina asta ca să poți să construiești ceva. Trebuie să scoți apa din ea. E o mlaștină industria națională de apărare. Trebuie făcută curățenie acolo”, a declarat Radu Miruță la Antena 3.

Ministrul Economiei a făcut referire și la dosarul Romarm, subliniind că, indiferent de parcursul juridic al acestuia, activitatea companiei nu poate rămâne blocată ani de zile în așteptarea unei soluții din partea justiției.

„Dosarul Romarm nu mă ajută prea mult, pentru că dosarul la DNA își va găsi sfârșitul peste câțiva ani și sunt convins că îmi va da dreptate. Dar compania trebuie să facă ceva în anii ăștia”, a spus el.

Acesta a mai transmis, de asemenea, că după decenii de stagnare, industria apărării începe să se miște timid, dar vizibil.

„Avantajul cel mare este că ceea ce până acum a fost amorțit complet în industria de apărare – n-am mai avut investiții serioase de vreo 30 de ani – acum începe să se dezmorțească”, a spus Radu Miruță.

El susțin că modernizarea nu înseamnă doar bani, ci și transfer real de know-how, prin aducerea de licențe, tehnologii și oameni cu experiență în industrii performante.

„Unele societăți vor fi dezmorțite prin aducerea de licențe noi, linii de producție modernizate, din partea celor care fac tehnologie. Și se întâmplă un lucru foarte simplu: aduci un om deștept și modern să lucreze cu unul care are ciocan și șurubelniță în mână. În două-trei luni, unul învață de la celălalt și bucata aia se dezmorțește un pic” , a mai spus Radu Miruță.

Acesta a mai povestit cum companiile din industria de apărare aveau sume uriașe în conturi, dar nu le puteau folosi.

„Am schimbat legea chiar săptămâna trecută. Industria națională de apărare, spre surprinderea multora, avea zeci de milioane de euro în conturi, bani cash, pe care nu avea capacitatea să-i folosească. Pur și simplu. De-a lungul anilor, statul, în fiecare an, a dat bani acestei industrii pentru investiții! E incredibil! Eu mă așteptam să vină la mine cineva să-mi spună: dați-ne bani, că nu putem face investiții. Și când am început să mă uit în date, le-am spus: băieți, mai dați o tură pe afară prin curtea ministerului și mai veniți peste două ore. Voi stați pe zeci de milioane de euro și nu puteți să-i folosiți. De ce? Pentru că n-aveți abilități de management. Plecați acasă!”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a dat exemplul Avioane Craiova, o companie strategică prinsă într-un contract profund dezechilibrat, cu consecințe financiare uriașe.

„La Avioane Craiova vă spun pe oltenește: s-a întâlnit un prost cu un deștept. Prostul a fost statul. Avioane Craiova a fost prinsă la mijloc într-un contract foarte păgubos pentru ea, pentru care cineva trebuie să plătească. Avioane Craiova a făcut un contract cu Armata Română. Contractul cu Armata Română spune: dacă nu ești în stare să livrezi ce te obligi că faci, trebuie să plătești penalități. Vorbim de penalități de aproximativ 30 de milioane de euro”, a explicat Radu Miruță.

Citește și: „Apărare pe bani grei”. Strategia SUA cere Europei să plătească pentru securitate, altfel rămâne pe cont propriu

Problema majoră este că obligațiile Avioane Craiova depindeau de o firmă privată, care avea penalități infime în caz de neîndeplinire a contractului, susține el: „Ce era obligată să livreze Avioane Craiova depindea, însă, și de o firmă privată. Firma privată, dacă nu livra ce trebuia să livreze către Avioane Craiova, avea penalități de vreo 10.000 de euro. Și ce credeți? Firma aia n-a livrat. Și atunci aplicăm penalitățile de 10.000 de euro, timp în care Avioane Craiova plătește 30 de milioane”.

Dincolo de pierderile financiare însă, miza este una strategică pentru România și pentru întreaga regiune, având în vedere războiul de la granițe, spune ministrul Economiei. Cererea pentru pregătirea piloților de F-16 este uriașă, iar capacitățile existente sunt limitate și extrem de costisitoare.

„Dincolo de sumele astea, există o importanță strategică pentru statul român. Toată regiunea are un interes foarte mare, o foame foarte mare, să pregătească piloți de avioane F-16. Toate țările din regiune au nevoie de asta”, a spus Radu Miruță.

Avioanele modernizate la Craiova ar putea acoperi cea mai mare parte a pregătirii, reducând semnificativ costurile.

„Locurile pentru pregătirea piloților de F-16 sunt puține și sunt foarte scumpe. Aceste avioane modernizate la Avioane Craiova pot înlocui o bună parte din școala care se face pe F-16. Este mult mai ieftin și poți pregăti mai mulți piloți. Pe aceste avioane faci 60-70% din pregătire, după care te muți pe F-16”, a afirmat Ministrul Economiei.

În prezent, mai există doar două condiții tehnice de îndeplinit pentru livrarea avioanelor, una legată de software și alta de echipamente.

„În momentul de față, mai trebuie îndeplinite două bife pentru ca aceste avioane să poată fi livrate. Una ține de software. S-a făcut o nouă versiune de software. Am vorbit astă-seară cu directorul de la Avioane Craiova și mi-a spus că îi trebuie trei zile, câte o jumătate de oră de zbor, pentru ca piloții să facă testele. A doua problemă ține de un aruncător electronic de muniție. Se pare că a fost o solicitare care nu poate fi îndeplinită și atunci există o comisie care încearcă să scoată această obligație din contract”, a mai spus ministrul.

Problema majoră este însă depășirea termenului contractual, care declanșează automat obligația de returnare a avansului plătit de Ministerul Apărării.

„Partea proastă este alta: că a expirat perioada până la care Avioane Craiova avea obligația să livreze produsul. Iar cei de la Ministerul Apărării, obligați de lege, vor cere returnarea avansului. Avansul a fost în două etape: o etapă de 20 de milioane de euro, în februarie, și o a doua etapă, mai mare”, a explicat Radu Miruță.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Cum a numit-o Cristi Chivu pe Genoa lui Dan Șucu, după ce Inter a câștigat și a urcat pe primul loc: „Am avut dreptate”
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
12 morți și 20 de răniți, după ce un autocar ce transporta elevi s-a răsturnat într-o prăpastie! Se întorceau din excursie, pe șoseaua
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de casă. Rețeta moștenită de la bunica lui
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției. Video și foto
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
”Super gripa” a ajuns în România. Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Tranzitele lui Venus și Jupiter. Cine atrage prosperitate înainte de sărbători
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Filmul din 2024 care a cucerit publicul din România. Se află în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni
click.ro
Albert și Charlene de Monaco foto Facebook jpg
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care vor renaște după Crăciun. Au karma de partea lor și îsi schimbă destinul
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
S-au certat iar? Regina Mary a plecat singură în Kenya, iar Regele Frederik nu pare să-i fi simțit lipsa

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică