Ministrul Justiției, prima reacție după protestele magistraților privind pensiile speciale: „Suntem deschiși la dialog”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după ce mai mulți procurori și judecători din țară au anunțat suspendarea activității pe termen nedeterminat, în semn de protest față de proiectul Guvernului care vizează creșterea vârstei de pensionare și modificarea pensiilor speciale.

Acesta a declarat pentru Digi24.ro că Ministerul Justiției nu a fost informat oficial despre aceste forme de protest și că, în prezent, legea nu permite greva în sistemul judiciar:

„Ministerul Justiției nu a fost informat oficial de adoptarea unor forme de protest. Am văzut anunțurile la nivel de comunicare publică. În momentul în care vom primi o comunicare oficială și documente care să prezinte argumentele de drept și de fapt, precum și conținutul și limitele măsurilor care sunt adoptate, vom comenta mai aplicat asupra acestor inițiative.

În momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare. Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă vor fi inițiate discuții cu reprezentanții magistraților, Marinescu a transmis că ministerul este deschis la dialog, dar așteaptă ca aceștia să comunice concret intențiile lor: „În continuare, în raport de problemele ridicate din partea sistemului judiciar, suntem deschiși la dialog.”

Ministrul a mai subliniat că Guvernul își menține direcția asumată prin programul de guvernare:

„Executivul își va desfășura activitatea consecvent programului de guvernare și, după cum știți, în programul de guvernare de la început a fost înscris acest deziderat al alinierii vârstei de pensionare în sistemul public la vârsta standard. Această chestiune se cunoaște, iar Executivul pune în aplicare programul de guvernare”, a mai declarat Radu Marinescu.

Marți, 26 august, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și judecătorii mai multor Curți de Apel, printre care București, Iași, Oradea, Constanța, Alba Iulia, Bacău și Târgu Mureș, au anunțat suspendarea activității „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului legislativ referitor la pensiile speciale ale magistraților.