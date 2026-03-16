Video Pakistanul ar fi lansat un atac aerian asupra capitalei Afganistanului. În oraș s-au auzit explozii puternice

Mai multe explozii puternice au fost auzite în seara de 16 martie în capitala Afganistanului, Kabul. Potrivit relatărilor preliminare din presa locală, atacurile ar fi putut fi efectuate de avioane pakistaneze.

Postul de televiziune afgan Kabul News a anunțat că în oraș au fost auzite mai multe explozii puternice, iar martorii au relatat că au observat avioane zburând la joasă altitudine deasupra capitalei. În același timp, ar fi fost activate și sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit informațiilor preliminare citate de publicația Oneindia, cel puțin două explozii au avut loc în districtul 5 din Kabul, în apropierea mai multor instituții guvernamentale.

La scurt timp după deflagrații, în zonă au ajuns echipe de intervenție și unități ale forțelor de securitate, care încearcă să stabilească țintele exacte ale atacurilor și amploarea pagubelor.

Unele relatări neconfirmate sugerează că ar fi fost lovite obiective din apropierea Ministerului Apărării al Afganistanului, însă autoritățile nu au confirmat oficial aceste informații.

Talibanii acuză Pakistanul

Reprezentanții administrației talibane au acuzat Pakistanul că a încălcat spațiul aerian al Afganistanului. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că, potrivit datelor deținute de autorități, armata pakistaneză ar fi lovit un centru de reabilitare pentru persoane dependente de droguri din capitală.

Oficialul a afirmat că mai mulți pacienți aflați în tratament ar fi fost răniți în urma atacului și a calificat incidentul drept „o încălcare gravă a principiilor umanitare și a suveranității Afganistanului”.

Tensiuni tot mai mari la graniță

Tensiunile escaladează de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan, cunoscută drept Linia Durand, o graniță de aproximativ 2.611 kilometri pe care Afganistanul nu o recunoaște oficial.

Pakistan susține că militanții grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan operează de pe teritoriul afgan și lansează atacuri împotriva forțelor sale de securitate. De cealaltă parte, autoritățile de la Kabul resping acuzațiile și susțin că Islamabadul folosește aceste afirmații drept pretext pentru operațiuni militare pe teritoriul afgan.

La sfârșitul lunii februarie, forțele afgane au lansat la rândul lor o operațiune militară împotriva pozițiilor armatei pakistaneze de-a lungul Liniei Durand, ca răspuns la raiduri aeriene anterioare ale Pakistanului.

În contextul escaladării conflictului, mai multe state, printre care China, Iran, Rusia și Turcia, au cerut reducerea tensiunilor și reluarea negocierilor, oferindu-se să medieze disputa dintre cele două țări.