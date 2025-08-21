ÎCCJ: Reducerea „aşa-ziselor privilegii” ale magistraţilor înseamnă slăbirea independenţei justiţiei

ÎCCJ avertizează că discuţiile despre tăierea aşa-numitelor privilegii ale magistraţilor, promovate la nivelul puterii executive, afectează direct statutul judecătorilor şi echilibrul democraţiei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a transmis, joi, 21 august, că urmăreşte cu maximă preocupare dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, care reprezintă „un regres semnificativ în statutul magistraţilor”.

„Sub justificarea reformei, tema regimului salarizării sau pensiei magistraţilor a fost adusă şi menţinută în dezbaterea publică în mod recurent, nu doar prin proiecte legislative, ci şi prin conferinţe, declaraţii de presă şi prezenţe media. Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit şi reuşit să prezinte statutul magistraţilor ca pe un «privilegiu», termen folosit adesea în respectivele dezbateri atunci când s-a vorbit despre remunerarea acestora, fie că a fost vorba despre salarii, fie despre pensii, alimentând un curent polarizant în societate”, au precizat reprezentanţii ÎCCJ.

Independenţa justiţiei, pusă în pericol

Magistraţii subliniază că „a vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor, dar în realitate nu se taie un «beneficiu», se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”.

Înalta Curte respinge ferm ceea ce consideră o „deformare a realităţii”, care ar însemna „nu doar o desconsiderare a statutului constituţional al judecătorului, ci şi afectarea independenţei justiţiei”.

„Reducerea drastică a garanţiilor statutare demotivează generaţiile de magistraţi aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă pentru cei care ar putea să o urmeze şi, în final, subminează chiar temelia statului de drept”, au precizat magistraţii instanţei supreme.

Dialog cu celelalte puteri ale statului

ÎCCJ reafirmă susţinerea poziţiei Consiliului Superior al Magistraturii şi disponibilitatea pentru dialog cu celelalte puteri ale statului, insistând că protejarea independenţei judecătorului „nu este un privilegiu, ci o garanţie fundamentală pentru fiecare cetăţean şi pentru funcţionarea democratică a statului”.