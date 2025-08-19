Suma uriașă pe care o plătește Înalta Curte de Casație și Justiție pentru sediul închiriat de la Camera de Comerț a României

Situație revoltătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instituția plătește lunar o chirie colosală pentru sediul în care funcționează: peste 182.000 de euro.

Instanța supremă își desfășoară activitatea, din iulie 2023, într-o clădire de pe bulevardul Octavian Goga din București, închiriată de la Camera de Comerț și Industrie a României.

Mutarea a fost necesară pentru că sediul instituției se află în renovare. Pentru acest spațiu temporar, instanța supremă a achitat deja peste 4,3 milioane de euro, potrivit G4Media. Chiria lunară se ridică la 182.000 de euro, sumă care include TVA, servicii și utilități.

Calculul arată că, în cele 24 de luni scurse din momentul relocării, ÎCCJ a plătit peste 4,3 milioane de euro. Până la finalul lui 2025, instanța va mai vira către Camera de Comerț - condusă de Mihai Daraban - alte peste 910.000 de euro.

Și CSM plătește chirii uriașe pentru spațiile în care își desfășoară activitatea. Doar pentru cele două sedii din Calea Plevnei, nota de plată lunară ajunge la 39.700 de euro.

Suma amețitoare plătită de Apele Române pe lună pentru un sediu din centrul Capitalei

La începutul lunii august, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că Administrația Națională „Apele Române” plătește o chirie de 54.000 de euro lunar pentru un sediu situat într-o zonă centrală a Capitalei.

„Apele Române, în Bucureşti, au 270 de angajaţi care stau într-un sediu central aşa, în Bucureşti, costă 54.000 de euro pe lună. Am descoperit asta săptămâna trecută şi m-am crucit un pic”, a declarat Buzoianu.

Ministrul a adăugat că, deși instituția primise în trecut 75 de milioane de lei pentru achiziționarea unui sediu propriu, banii nu au fost folosiți în acest scop:

„Înțeleg că au avut la un moment dat și banii necesari să achiziționeze un sediu. Primiseră 75 de milioane de lei ca să achiziționeze un sediu, nu au apucat. E aberant. Eu le trimit săptămâna care urmează o cerere expresă să găsească un sediu, înțeleg că e la final de contract acest sediu. Sediul nou pe care îl vor avea nu poate să justifice 54.000 de euro. Prețul e exorbitant, fabulos. Ei nu trebuie să mai rămână acolo.”