Joi, 21 August 2025
Adevărul
Bolojan, despre modificarea pensiilor speciale: „Cu toate supărările, acest lucru trebuie pus în practică”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că pensiile speciale şi problemele din justiţie nu mai pot fi ignorate, subliniind că este anormal ca cineva să iasă la pensie la 47 de ani sau să primească o pensie egală cu ultimul salariu.

Ilie Bolojan făcut clarificări cu privire la modificarea pensiilor speciale FOTO gov.ro
Ilie Bolojan făcut clarificări cu privire la modificarea pensiilor speciale FOTO gov.ro

Ilie Bolojan a comentat discuțiile legate de pensiile speciale și problemele din sistemul de justiție, avertizând că statul a plătit deja peste două miliarde de euro din diferenţe salariale şi mai are de achitat o sumă similară.

”Ştiu că o ţară puternică are un sistem de justiţie puternic, deci am tot respectul pentru importanţa acestui sistem, dar sunt câteva lucruri pe care orice aş spune nu le putem nega şi primul semnal că o zonă este conştientă de probleme este să le recunoască. Şi în această zonă avem trei probleme majore. În primul rând o legislaţie de salarizare neclară, care a fost speculată. S-au deschis peste 20.000 de procese în ultimii ani, care au însemnat sentinţe care au fost date, în aşa fel încât statul român a trebuit să plătească peste 2 miliarde de euro, doar diferenţe salariale în această zonă, şi gândiţi-vă că aceste procese, 2 miliarde de euro şi mai are de plătit cam pe atâta, ceea ce înseamnă nişte sume importante şi o impredictibilitate a sistemului de salarizare”, a spus premierul la Antena 1, despre legea privind pensiile speciale din justiţie.

Premierul a mai menționat, de asemenea, că al doilea aspect important pe care trebuie să-l corecteze legea este faptul că poţi să ieşi la pensie la o vârstă de 47-48 de ani, aşa cum se întâmplă în prezent, după 25 de ani de vechime, ceea ce este anormal.

”Atunci, am propus mărirea vârstei de pensionare, vârsta normală de pensionare, după o vechime minimă de 35 de ani şi acest proiect corectează acest lucru, ceea ce trebuie făcut pentru toate domenile, pentru că, gândiţi-vă, că România între 55 şi 65 de ani are doar jumătate din populaţia activă implicată în economie. Gândiţi-vă, când vom ieşi la pensie, în anii următori, generaţiile care suntem de 400-450 de mii de oameni, cei care suntem născuţi în anii 65-75, iar după noi vin generaţii de 100-150 de mii de oameni, nu mai poate fi acest sistem sustenabil. Vrem ca economia României să se dezvolte, vrem să avem mai mulţi bani la buget, trebuie să avem mai mulţi oameni activi în economie, pe tot parcursul vieţii şi să limităm pensionarea anticipate”, a explicat Bolojan.

Totodată, el a susținut că o pensie egală cu ultimul salariu reprezintă o anormalitate.

”Actualul sistem, aşa cum este formulat, face ca acest lucru să fie şi astăzi o realitate. În ciuda acestei opoziţii, este un aspect de responsabilitate, de corectare a unor dezechilibre, este pur şi simplu un act de echitate socială, dar şi de sănătate economică. Şi eu sunt convins că, cu toate supărările care sunt în momentul de faţă, acest lucru trebuie pus în practică, pentru că asta aduce credibilitatea justiţiei, asta aduce încrederea justiţiei”, a menţionat el.

Premierul a fost întrebat dacă nu îi e teamă să meargă mai departe cu reforma pensiilor speciale. Bolojan a spus că nu luptă împotriva sistemului de justiție, ci vrea ca românii să-și recâștige încrederea atât în acest sistem: ”Când eşti pe o funcţie, faci ceea ce este necesar, nu ceea ce dă bine. Şi atunci, când faci ceva, cu siguranţă vei deranja pe cineva. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, la final nu o să faci nimic şi o să-i deranjezi pe toţi. Acesta este realitatea şi aici nu e vorba de a lupta împotriva sistemului de justiţie sau altor sisteme, e pur şi simplu de a face ceea ce trebuie, pentru că dacă vrem ca românii să-şi recâştige încrederea, atât în sistemul politic, dar şi în cel de justiţie, trebuie să facem nişte lucruri cât mai corecte posibil în condiţiile date”, a subliniat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu și-a pus problema să demisioneze, însă a subliniat că un mandat de guvernare nu are sens dacă nu există posibilitatea de a pune în practică măsurile necesare.

Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie. În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta”, a afirmat Bolojan la Antena 1, întrebat cât de serioasă a fost amenințarea sa cu demisia.

Politică

