CSM avertizează că modificările legislative pot afecta grav accesul cetățenilor la justiție: „Vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar”

CSM și-a exprimat sprijinul pentru avocați, considerați parteneri esențiali ai actului de justiție, și a atras atenția asupra riscurilor generate de schimbările legislative propuse de Guvern.

Într-un comunicat transmis vineri, 22 august, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a manifestat aprecierea față de poziția publică adoptată de avocați în dezbaterea privind modificările legislative din justiție.

„Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă aprecierea față de poziția publică a avocaților, parteneri esențiali ai actului de justiție, care au atras atenția asupra efectelor negative generate de instabilitatea legislativă și de retorica stigmatizantă care afectează nu doar corpul profesional al magistraților, ci și buna funcționare a întregului sistem judiciar”, se arată în comunicat.

Critici la adresa Guvernului

CSM își exprimă îngrijorarea față de măsurile legislative propuse de Guvern, despre care susține că încalcă principiul stabilității și predictibilității în justiție.

„Măsurile legislative propuse de Guvernul României ar încălca principiul stabilității și predictibilității legislative, cu efecte grave asupra desfășurării activității avocaților. În final, orice asemenea modificări vor avea un impact semnificativ asupra accesului liber la justiție al cetățenilor, al căror drept esențial la apărare asigurat prin profesioniști ai dreptului va fi profund afectat”, avertizează CSM.

Avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar

Consiliul atrage atenția că modificările în discuție pot destabiliza grav justiția și pune în pericol drepturile fundamentale. „Toate aceste demersuri legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”, precizează instituția.

Apel la responsabilitate

În încheiere, CSM face apel la responsabilitate și subliniază rolul esențial al tuturor profesiilor juridice în funcționarea justiției: „Dată fiind contribuția esențială a fiecărei profesii juridice în menținerea eficienței și calității actului de justiție, orice demers normativ sau de altă natură care vizează acest domeniu trebuie atent și responsabil evaluat, astfel încât să fie asigurată respectarea valorilor esențiale ale statului de drept”.