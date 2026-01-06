search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce trăiesc femeile pe stradă. Experiment viral din 2015 relevant și astăzi: „Trebuie să instruim cetățenii”

0
0
Publicat:

Un videoclip viral, realizat în urmă cu 11 ani, surprinde o femeie care se plimbă 10 ore pe străzile din Manhattan și primește peste o sută de interacțiuni nedorite de la bărbați, evidențiind hărțuirea constantă cu care se confruntă femeile pe stradă. Discuțiile generate pe platformele de socializare, cu mii de comentarii, arată că realitatea de atunci rămâne valabilă și astăzi, spune psihologul Mihai Copăceanu.

Videoclipul publicat pe Reddit, cu întrebarea „Cât de sigură este țara ta pentru femei?” s-a viralizat rapid, după 11 ani. Filmulețul surprinde o realitate cruntă pentru femei, prezentă și astăzi, pe străzile marilor orașe. 

În cadrul experimentului, o femeie îmbrăcată într-un tricou negru și pantaloni lungi negri, pe corp, se plimbă pe străzile din Manhattan, New York, timp de 10 ore. Aceasta are parte de peste o sută de interacțiuni nedorite, fiind hărțuită de majoritatea bărbaților pe lângă care trece. 

Discuția de pe platforma de socializare a strâns peste trei mii de răspunsuri, între acestea fiind mărturii ale unor femei care spun că au schimbat țara pentru a se simți în siguranță atunci când merg pe stradă, întrebări cu privire la comportamentul bărbaților, care deși nu primesc niciun răspuns, continuă să agreseze femeia din imagini, sau ale unor bărbați care nu au realizat până acum pericolul la care sunt expuse chiar soțiile lor. Concluzia? Nu s-a schimbat nimic în ultimul deceniu din acest punct de vedere.

<<Obișnuiam să mă plimb pe întuneric prin zona noastră, ca să-mi limpezesc mintea, să ascult podcasturi sau cărți audio. Soția mea trecea printr-o perioadă stresantă și i-am spus „ieși la o plimbare, face minuni”. Ea s-a uitat la mine cu o expresie absentă și mi-a spus „ești nebun, pe întuneric?. (...)Nu mi-a trecut prin minte că s-ar simți în nesiguranță din cauza altor bărbați care se plimbă noaptea.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Nu m-am simțit niciodată în nesiguranță și în acel moment m-am simțit, în primul rând trist, în al doilea rând furios pe mine însămi pentru că nu știam ce se întâmplă cu femeile, în special cu soția mea. Cu siguranță mi-a schimbat perspectiva asupra vieții>>, spune un internaut.

„Mi se întâmplă asta în fiecare vară”

Videoclipul nu pare a fi unul nou. Una dintre femeile care au răspuns la discuție a dezvăluit că inițial victima din imagini fusese învinuită în mediul online pentru agresiunile de care a avut parte: „Îmi amintesc de toate comentariile la acest videoclip în care spuneau că a meritat-o ​​pentru că purta haine strâmte. Mi se întâmplă asta în fiecare vară. E cea mai grea parte atunci când se încălzește vremea. Îmi amintesc că o dată eram îmbrăcată din cap până în picioare pe o vreme de 12 grade și totuși am fost certată de gunoier când scoteam gunoiul la 6 dimineața”.

„Recent am fost în Singapore pentru o vacanță, unde m-am simțit în siguranță să alerg și să ies la orice oră. Acum sunt înapoi acasă, în Africa de Sud. Vreau să fac jogging, dar ideea de criminalității mă afectează mult mai mult aici decât atunci când eram acolo. Această țară chiar nu face nimic pentru ca femeile să se simtă în siguranță”.

Citește și: Italia devine prima țară europeană care pedepsește distinct femicidul. Închisoare pe viață pentru uciderea femeilor din motive de gen

Sunt și femei care spun că acolo unde trăiesc nu au parte de astfel de incidente: „Ca femeie, nu am experimentat niciodată ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în videoclip, în Danemarca. Și m-am plimbat mult prin Copenhaga, tot timpul și ocazional purtând haine dezvăluitoare. Nu știu dacă asta are legătură cu siguranța în sine sau doar cu o diferență culturală”..

Soluția în unele cazuri pare a afi pedeapsa: „Vietnam este de fapt super sigur pentru femeile care călătoresc, orice infracțiune aici este soluționată în 24/48 de ore”.

Mai mulți internauți se întreabă cum este posibil să existe un astfel de comportament și de ce. „Nu fac asta neapărat pentru că funcționează, ci ca să se delecteze cu o fantezie stupidă și să simtă că au putere asupra cuiva din viața lor patetică. Practic, este doar o formă de bullying cu tentă sexuală”, indică unul dintre comentarii.

Agresiunea împotriva femeii, o problemă în multe țări din lume

Psihologul Mihai Copăceanu subliniază însă că nu pedepsele sunt cele care dau roade în astfel de situații, ci prevenirea unor astfel de comportamente. 

În România, numai anul trecut au fost raportate aproximativ 60 de cazuri de feminicid, între care și cazuri care au generat proteste majore. Psihologul subliniază că „agresiunea împotriva femeii reprezintă o problemă în multe țări din Europa și în afara Europei”. În România însă, lipsa de implicare accentuează fenomenul, neexistând niciun fel de pregătire pe această temă în fața situațiilor care pot să apară în orice moment.

În țara noastră lipsa de reacție civică, rapidă și eficientă este mult mai ridicată comparativ cu celelalte state. Drept dovadă avem experimentele sociale, dar mai ales declarațiile vecinilor și apropiaților în aproape toate cazurile de femicid, când cu toții recunosc că nu le-a fost străină agresivitatea agresorului, numeroasele situații de conflicte fizice și totuși ei nu s-au implicat, nu au raportat poliției. Fenomenul fiind complex necesită explicații complexe. Orice explicație simplă este insuficientă și greșită.

Unde greșim ca națiune este tocmai pasivitatea și indiferența noastră care se traduce prin complicitate. Nu avem educată încă din copilărie această atitudine de a sări în ajutorul unei victime, tocmai pentru a-i proteja și salva viața”, explică psihologul.

Citește și: Nicușor Dan declară toleranță zero față de violența contra femeilor. „Bate-te cu Doroftei”

Conștiința civică, principala problemă a societății românești

În plan legislativ țara noastră are în momentul de față toate pârghiile necesare oamenilor legii, însă adevărata provocare rămâne instruirea cetățenilor și educarea acestora. 

„Avem progrese în plan legislativ, polițiștii au la îndemnă legislația și procedurile care sunt în favoarea lor, vedem îmbunătățirile în emiterea ordinelor de protecție și cu toate acestea numărul cazurilor grave este mult mai ridicat. De ce nu avem eficiență? Una din explicații este că toate cele amintite de mine mai sus sunt măsuri tardive, post-eveniment, orice sancțiune și condamnare penală nu are un impact preventiv precum aspectul social, uman și moral.

Dacă dorim să reducem cazurile grave avem obligația de a ne instrui cetățenii cum să reacționeze și de a-i încuraja să reacționeze încă de la primele suspiciuni sau semne de abuz fizic și emoțional, de la primele amenințări. Cu cat vom avea mai multă conștiință și responsabilitate civică, cu cat prietenii, amicii și cei din familie vor ajuta potențialele victime să nu mai accepte abuzurile și amenințările, cu atât vom scădea mult numărul incidentelor grave. Un membru din familie, un coleg la serviciu, un vecin are obligația nu doar de a sprijini o victimă, ci de sesiza poliția de urgență, cu sau fără acordul victimei. Educația aceasta va schimba comportamente și va salva vieți”, mai explică psihologul Mihai Copăceanu.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Taxa nouă introdusă de la 1 ianuarie 2026. Va scumpi mai multe produse și servicii
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență