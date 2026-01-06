Un videoclip viral, realizat în urmă cu 11 ani, surprinde o femeie care se plimbă 10 ore pe străzile din Manhattan și primește peste o sută de interacțiuni nedorite de la bărbați, evidențiind hărțuirea constantă cu care se confruntă femeile pe stradă. Discuțiile generate pe platformele de socializare, cu mii de comentarii, arată că realitatea de atunci rămâne valabilă și astăzi, spune psihologul Mihai Copăceanu.

Videoclipul publicat pe Reddit, cu întrebarea „Cât de sigură este țara ta pentru femei?” s-a viralizat rapid, după 11 ani. Filmulețul surprinde o realitate cruntă pentru femei, prezentă și astăzi, pe străzile marilor orașe.

În cadrul experimentului, o femeie îmbrăcată într-un tricou negru și pantaloni lungi negri, pe corp, se plimbă pe străzile din Manhattan, New York, timp de 10 ore. Aceasta are parte de peste o sută de interacțiuni nedorite, fiind hărțuită de majoritatea bărbaților pe lângă care trece.

Discuția de pe platforma de socializare a strâns peste trei mii de răspunsuri, între acestea fiind mărturii ale unor femei care spun că au schimbat țara pentru a se simți în siguranță atunci când merg pe stradă, întrebări cu privire la comportamentul bărbaților, care deși nu primesc niciun răspuns, continuă să agreseze femeia din imagini, sau ale unor bărbați care nu au realizat până acum pericolul la care sunt expuse chiar soțiile lor. Concluzia? Nu s-a schimbat nimic în ultimul deceniu din acest punct de vedere.

<<Obișnuiam să mă plimb pe întuneric prin zona noastră, ca să-mi limpezesc mintea, să ascult podcasturi sau cărți audio. Soția mea trecea printr-o perioadă stresantă și i-am spus „ieși la o plimbare, face minuni”. Ea s-a uitat la mine cu o expresie absentă și mi-a spus „ești nebun, pe întuneric?. (...)Nu mi-a trecut prin minte că s-ar simți în nesiguranță din cauza altor bărbați care se plimbă noaptea.

Nu m-am simțit niciodată în nesiguranță și în acel moment m-am simțit, în primul rând trist, în al doilea rând furios pe mine însămi pentru că nu știam ce se întâmplă cu femeile, în special cu soția mea. Cu siguranță mi-a schimbat perspectiva asupra vieții>>, spune un internaut.

„Mi se întâmplă asta în fiecare vară”

Videoclipul nu pare a fi unul nou. Una dintre femeile care au răspuns la discuție a dezvăluit că inițial victima din imagini fusese învinuită în mediul online pentru agresiunile de care a avut parte: „Îmi amintesc de toate comentariile la acest videoclip în care spuneau că a meritat-o ​​pentru că purta haine strâmte. Mi se întâmplă asta în fiecare vară. E cea mai grea parte atunci când se încălzește vremea. Îmi amintesc că o dată eram îmbrăcată din cap până în picioare pe o vreme de 12 grade și totuși am fost certată de gunoier când scoteam gunoiul la 6 dimineața”.

„Recent am fost în Singapore pentru o vacanță, unde m-am simțit în siguranță să alerg și să ies la orice oră. Acum sunt înapoi acasă, în Africa de Sud. Vreau să fac jogging, dar ideea de criminalității mă afectează mult mai mult aici decât atunci când eram acolo. Această țară chiar nu face nimic pentru ca femeile să se simtă în siguranță”.

Sunt și femei care spun că acolo unde trăiesc nu au parte de astfel de incidente: „Ca femeie, nu am experimentat niciodată ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în videoclip, în Danemarca. Și m-am plimbat mult prin Copenhaga, tot timpul și ocazional purtând haine dezvăluitoare. Nu știu dacă asta are legătură cu siguranța în sine sau doar cu o diferență culturală”..

Soluția în unele cazuri pare a afi pedeapsa: „Vietnam este de fapt super sigur pentru femeile care călătoresc, orice infracțiune aici este soluționată în 24/48 de ore”.

Mai mulți internauți se întreabă cum este posibil să existe un astfel de comportament și de ce. „Nu fac asta neapărat pentru că funcționează, ci ca să se delecteze cu o fantezie stupidă și să simtă că au putere asupra cuiva din viața lor patetică. Practic, este doar o formă de bullying cu tentă sexuală”, indică unul dintre comentarii.

Agresiunea împotriva femeii, o problemă în multe țări din lume

Psihologul Mihai Copăceanu subliniază însă că nu pedepsele sunt cele care dau roade în astfel de situații, ci prevenirea unor astfel de comportamente.

În România, numai anul trecut au fost raportate aproximativ 60 de cazuri de feminicid, între care și cazuri care au generat proteste majore. Psihologul subliniază că „agresiunea împotriva femeii reprezintă o problemă în multe țări din Europa și în afara Europei”. În România însă, lipsa de implicare accentuează fenomenul, neexistând niciun fel de pregătire pe această temă în fața situațiilor care pot să apară în orice moment.

„În țara noastră lipsa de reacție civică, rapidă și eficientă este mult mai ridicată comparativ cu celelalte state. Drept dovadă avem experimentele sociale, dar mai ales declarațiile vecinilor și apropiaților în aproape toate cazurile de femicid, când cu toții recunosc că nu le-a fost străină agresivitatea agresorului, numeroasele situații de conflicte fizice și totuși ei nu s-au implicat, nu au raportat poliției. Fenomenul fiind complex necesită explicații complexe. Orice explicație simplă este insuficientă și greșită.

Unde greșim ca națiune este tocmai pasivitatea și indiferența noastră care se traduce prin complicitate. Nu avem educată încă din copilărie această atitudine de a sări în ajutorul unei victime, tocmai pentru a-i proteja și salva viața”, explică psihologul.

Conștiința civică, principala problemă a societății românești

În plan legislativ țara noastră are în momentul de față toate pârghiile necesare oamenilor legii, însă adevărata provocare rămâne instruirea cetățenilor și educarea acestora.

„Avem progrese în plan legislativ, polițiștii au la îndemnă legislația și procedurile care sunt în favoarea lor, vedem îmbunătățirile în emiterea ordinelor de protecție și cu toate acestea numărul cazurilor grave este mult mai ridicat. De ce nu avem eficiență? Una din explicații este că toate cele amintite de mine mai sus sunt măsuri tardive, post-eveniment, orice sancțiune și condamnare penală nu are un impact preventiv precum aspectul social, uman și moral.

Dacă dorim să reducem cazurile grave avem obligația de a ne instrui cetățenii cum să reacționeze și de a-i încuraja să reacționeze încă de la primele suspiciuni sau semne de abuz fizic și emoțional, de la primele amenințări. Cu cat vom avea mai multă conștiință și responsabilitate civică, cu cat prietenii, amicii și cei din familie vor ajuta potențialele victime să nu mai accepte abuzurile și amenințările, cu atât vom scădea mult numărul incidentelor grave. Un membru din familie, un coleg la serviciu, un vecin are obligația nu doar de a sprijini o victimă, ci de sesiza poliția de urgență, cu sau fără acordul victimei. Educația aceasta va schimba comportamente și va salva vieți”, mai explică psihologul Mihai Copăceanu.