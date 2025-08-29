search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a desființat Consiliul Legislativ proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Risc major de neconstituționalitate

0
0
Publicat:

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ pentru proiectul de ordonanță privind pensiile speciale din Justiție, criticând lipsa avizului CSM, inexistența studiilor și impactului financiar asupra bugetului, precum și ocolirea Parlamentului pentru dezbatere.  

Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache a avizat negativ proiectul / Sursa foto: Inquam Photo
Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache a avizat negativ proiectul / Sursa foto: Inquam Photo

Aviz negativ de 40 de pagini dat de Consiliul Legislativ pe proiectul pensiilor speciale ale magistraților

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ pentru proiectul de ordonanță privind pensiile speciale ale personalului din sistemul de justiție, criticând lipsa unor elemente fundamentale pentru fundamentarea actului normativ și subliniind riscul major de neconstituționalitate. 

În documentul consulatat de Adevărul, Consiliul reclamă că proiectul a fost elaborat fără avizul CSM, fără studii sau cercetări prealabile, și că nu există o evaluare a impactului financiar asupra bugetului de stat. Totodată, se atrage atenția că Parlamentul a fost ocolit pentru dezbatere, ceea ce contravine procedurilor legislative normale.

Ordonanța vizează doar personalul din justiție, deși magistrații beneficiază de protecție constituțională pentru pensia de serviciu

Avizul subliniază că ordonanța vizează exclusiv personalul din justiție, deși magistratii sunt singura categorie profesională care beneficiază de protecție constituțională pentru pensia de serviciu.

În acest context, Consiliul consideră că nu există nicio justificare pentru un demers legislativ care să privească doar pensiile speciale din Justiție, ignorând alte categorii ale pensiilor de serviciu care concentrează peste 90% din eforturile bugetare pentru plata acestora.

Instituția critică Guvernul pentru că nu s-a aplecat și asupra altor pensii speciale și arată un risc major de neconstituționalitate

Avizul subliniază că proiectul vizează exclusiv personalul din justiție, în timp ce alte categorii de pensii de serviciu, care reprezintă peste 90% din cheltuielile bugetare, au fost ignorate, existând riscul major de neconstituționalitate. 

Practic, Consiliul Legislativ reproșează Guvernului că nu a analizat întregul sistem al pensiilor de serviciu, iar adoptarea unei asemenea ordonanțe ar putea genera efecte negative serioase asupra legalității și constituționalității actului normativ. 

Instituția mai precizează în documentul consultat de Adevărul că Guvernul ar fi trebuit să prevadă o eliminare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Prin proiectul de OUG, Guvernul atacă principiul independenței justiției în substanța sa

Consiliul Legislativ avertizează că proiectul de ordonanță inițiat de Guvern poate fi interpretat ca un atac asupra principiului independenței justiției, întrucât vizează exclusiv pensiile personalului din sistemul judiciar.

Prin limitarea măsurilor la o singură categorie profesională și ignorarea contextului mai larg al pensiilor de serviciu, proiectul creează un precedent periculos, subminând autonomia magistraturii și protecția constituțională specială de care beneficiază judecătorii și procurorii.

Screenshot 2025 08 29 194254 png

Avizul negativ transmis Guvernului Bolojan a fost semnat la final de președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache. 

Ilie Bolojan a contrazis instituția după adoptarea OUG privind pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor 

„Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore ce țin de eficiența și echitatea acestui domeniu, respectând independența justiției. Prima dintre ele este pensionarea, care nu mai poate continua la 48-49 de ani. Proiectul prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, ca vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani” a declarat Ilie Bolojan după ședința de Guvern. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
gandul.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica
playtech.ro
image
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Cu cât se scumpește exact rovinieta de la 1 septembrie 2015. Tarifele anunțate oficial de CNAIR
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?