Cum a desființat Consiliul Legislativ proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Risc major de neconstituționalitate

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ pentru proiectul de ordonanță privind pensiile speciale din Justiție, criticând lipsa avizului CSM, inexistența studiilor și impactului financiar asupra bugetului, precum și ocolirea Parlamentului pentru dezbatere.

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ pentru proiectul de ordonanță privind pensiile speciale ale personalului din sistemul de justiție, criticând lipsa unor elemente fundamentale pentru fundamentarea actului normativ și subliniind riscul major de neconstituționalitate.

În documentul consulatat de Adevărul, Consiliul reclamă că proiectul a fost elaborat fără avizul CSM, fără studii sau cercetări prealabile, și că nu există o evaluare a impactului financiar asupra bugetului de stat. Totodată, se atrage atenția că Parlamentul a fost ocolit pentru dezbatere, ceea ce contravine procedurilor legislative normale.

Ordonanța vizează doar personalul din justiție, deși magistrații beneficiază de protecție constituțională pentru pensia de serviciu

Avizul subliniază că ordonanța vizează exclusiv personalul din justiție, deși magistratii sunt singura categorie profesională care beneficiază de protecție constituțională pentru pensia de serviciu.

În acest context, Consiliul consideră că nu există nicio justificare pentru un demers legislativ care să privească doar pensiile speciale din Justiție, ignorând alte categorii ale pensiilor de serviciu care concentrează peste 90% din eforturile bugetare pentru plata acestora.

Avizul subliniază că proiectul vizează exclusiv personalul din justiție, în timp ce alte categorii de pensii de serviciu, care reprezintă peste 90% din cheltuielile bugetare, au fost ignorate, existând riscul major de neconstituționalitate.

Practic, Consiliul Legislativ reproșează Guvernului că nu a analizat întregul sistem al pensiilor de serviciu, iar adoptarea unei asemenea ordonanțe ar putea genera efecte negative serioase asupra legalității și constituționalității actului normativ.

Instituția mai precizează în documentul consultat de Adevărul că Guvernul ar fi trebuit să prevadă o eliminare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Prin proiectul de OUG, Guvernul atacă principiul independenței justiției în substanța sa

Consiliul Legislativ avertizează că proiectul de ordonanță inițiat de Guvern poate fi interpretat ca un atac asupra principiului independenței justiției, întrucât vizează exclusiv pensiile personalului din sistemul judiciar.

Prin limitarea măsurilor la o singură categorie profesională și ignorarea contextului mai larg al pensiilor de serviciu, proiectul creează un precedent periculos, subminând autonomia magistraturii și protecția constituțională specială de care beneficiază judecătorii și procurorii.

Avizul negativ transmis Guvernului Bolojan a fost semnat la final de președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache.

Ilie Bolojan a contrazis instituția după adoptarea OUG privind pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor

„Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore ce țin de eficiența și echitatea acestui domeniu, respectând independența justiției. Prima dintre ele este pensionarea, care nu mai poate continua la 48-49 de ani. Proiectul prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, ca vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani” a declarat Ilie Bolojan după ședința de Guvern.