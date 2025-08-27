Pensiile magistraților scad mai puțin, iar tranziția va fi de 15 ani, și nu de 10. Coaliția face iar schimbări | Surse

Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi prelungită la 15 ani, iar cuantumul pensiilor speciale va fi majorat la 75% din ultimul salariu, potrivit unor surse din coaliție.

Coaliția de guvernare pregătește modificări ale legii pensiilor magistraților. Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, și nu 10 ani, așa cum fusese prevăzut inițial, potrivit unor surse din coaliție. În același timp, pensia de serviciu a magistraților nu va depăși 75% din venitul avut în ultima lună de activitate, față de 70% cât era stabilit inițial.

Modificările au fost discutate marți, în cadrul ședinței Coaliției, la care a participat și președintele Nicușor Dan, și vin după protestele anunțate de magistrați din întreaga țară. Potrivit surselor guvernamentale, Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD Sorin Grindeanu despre pensiile magistraților și despre conducerea serviciilor.

Proteste și suspendarea activității instanțelor

Judecătorii din întreaga țară au decis să suspende, începând de miercuri, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că reforma pensiilor speciale face parte din programul coaliției și era deja cunoscută opiniei publice. „Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială cu privire la aceste proteste. Dialogul nu trebuie să fie exclus, și suntem deschiși la discuții cu magistrații”, a spus Marinescu.

El a adăugat: „S-a convenit în coaliție, aseară, să existe o perioadă de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionare în magistratură. Cu alte cuvinte, din 2036 se va aplica vârsta standard la care ieșim și noi la pensie de 65 de ani. Nici acest lucru nu îi mulțumește pe magistrați”.

Reacția Curților de Apel și a parchetelor

Toate cele 16 Curți de Apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea de urgență a proiectului de lege, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii.

Mai multe instanțe și structuri de parchet din țară și-au suspendat activitatea, cu unele excepții. Printre acestea se numără Curțile de Apel București, Oradea, Iași, Alba Iulia, Târgu Mureș, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Brașov și Vâlcea.

Magistrații au anunțat că protestul va continua pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.