Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță: România va aloca 5% din PIB pentru Apărare înainte de termenul stabilit de NATO

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat, duminică seară, 12 iulie, că România va ajunge să aloce 5% din Produsul Intern Brut pentru Apărare înainte de anul 2035, termenul pe care NATO l-a stabilit.

Radu Miruță a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că România și-a schimbat abordarea în domeniul apărării, iar pe lângă creșterea bugetului, începe să investească și în dezvoltarea capacităților de producție din industria națională de armament.

„România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035. Și demonstrăm asta pe toate treptele pe care le parcurgem”, a susținut ministrul interimar.

El a afirmat, totodată, că România nu mai este doar un beneficiar al securității colective în cadrul NATO, ci începe să contribuie activ prin investiții în industria de apărare.

„România deschide fabrici de producție de armament pe teritoriul național. Ceea ce înseamnă o sporire a capacității de descurajare”, a adăugat el.

Acesta a precizat că, în acest context, au fost semnate decizii pentru repornirea mai multor unități de producție, între care fabrica de arme de la Cugir, Uzina Mecanică Sadu, fabrica de pulberi de la Victoria, șantierul naval Mangalia și producția mașinii de luptă a infanteriei la Mediaș.

Ministrul a criticat și politica de înzestrare din ultimii ani, susținând că România a cumpărat echipamente militare fără a dezvolta în paralel industria națională.

„România astăzi spune: vrei să vinzi asta? O faci 70% în România, 50% în România. Nu s-a întâmplat asta până acum”, a mai spus Radu Miruță.

În urma summitului NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a amintit că statele europene și-au asumat încă de anul trecut creșterea investițiilor în apărare și că angajamentele încep să fie respectate.

„Statele Unite, în mod justificat, au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene. (...) Statele europene au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o în urmă cu un an. Dacă vorbim de România, România este la anul acesta aproximativ 2,5% + 1,2%. Important, din cei 2,5%, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou”, a declarat Nicușor Dan pe 8 iulie.