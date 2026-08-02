 Armata, mobilizată pentru protejarea Centralei de la Cernavodă după scăderea Dunării. Se pregătește detonarea Stâncii Pârjoaia | adevarul.ro
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Armata, mobilizată pentru protejarea Centralei de la Cernavodă după scăderea Dunării. Se pregătește detonarea Stâncii Pârjoaia

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Scăderea istorică a debitului Dunării a determinat Guvernul să mobilizeze Armata și să aloce fonduri de urgență pentru protejarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul în care fluviul se apropie de cel mai mic nivel din ultimele patru decenii.

S-au alocat fonduri pentru protejarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. FOTO: Mediafax
S-au alocat fonduri pentru protejarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. FOTO: Mediafax

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că autoritățile analizează mai multe soluții pentru menținerea unui debit suficient al fluviului. Potrivit acestuia, sunt evaluate intervenții în zona șenalului Dunării, iar noi informații privind operațiunile urmează să fie prezentate în perioada următoare.

7 milioane de lei pentru lucrări de urgență

Guvernul a aprobat alocarea a 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru finanțarea intervențiilor. Începând din acest weekend, reprezentanți ai Armatei și ai instituțiilor implicate vor efectua lucrări de dragaj pe brațul Bala, una dintre măsurile menite să redirecționeze un volum mai mare de apă către Cernavodă.

În paralel, autoritățile analizează scufundarea controlată a patru barje încărcate cu piatră, care ar urma să blocheze parțial brațul Bala și să direcționeze debitul spre brațul principal al Dunării.

Va fi detonată „Stânca Pârjoaia”

Un alt pas important al intervenției îl reprezintă detonarea controlată a „Stâncii Pârjoaia”, situată pe malul drept al Dunării, relatează Iași Live. Intervenția, care va avea loc duminică, 2 august, este necesară deoarece stânca de mari dimensiuni împiedică circulația apei pe brațul Dunării care alimentează centrala de la Cernavodă. Autoritățile au stabilit că această operațiune complexă trebuie realizată în cel mai scurt timp pentru a restabili un debit suficient de apă către centrală.

Stânca Pârjoaia va fi detonată. FOTO: Mircea-Cristian Maer
Stânca Pârjoaia va fi detonată. FOTO: Mircea-Cristian Maer

Operațiunea va facilita amplasarea celor patru barje de aproximativ 70 de metri lungime, încărcate cu piatră brută, pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară.

În același timp, autoritățile intenționează să reia un proiect mai vechi de restaurare a brațului Bala, considerat esențial atât pentru situația actuală, cât și pentru viitoarea funcționare a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

Debitul Dunării, la cel mai scăzut nivel din ultimele patru decenii

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitul Dunării la intrarea în România a coborât sub 1.600 de metri cubi pe secundă și este estimat să ajungă la aproximativ 1.450 mc/s până pe 7 august. Este cea mai gravă situație hidrologică din ultimii 40 de ani, apropiată de minimul istoric înregistrat în 1985, când debitul a fost de aproximativ 1.400 mc/s.

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a avertizat că, în condițiile în care nivelul apei continuă să scadă cu 2-3 centimetri pe zi, centrala de la Cernavodă mai poate funcționa doar câteva zile în condiții de siguranță la limita minimă de operare.

Alte lucrări pentru alimentarea cu apă a centralei

Administrația Fluvială a Dunării de Jos pregătește și lucrări de adâncire cu aproximativ un metru a albiei Dunării Vechi, pentru a crește debitul direcționat spre Cernavodă. Totodată, va fi curățat canalul de alimentare al bazinului utilizat pentru răcirea reactoarelor, operațiune care nu a mai fost realizată de mai mulți ani.

Potrivit coordonatorului intervenției din cadrul AFDJ Galați, Romeo Soare, primele efecte ale acestor măsuri sunt așteptate începând de la mijlocul săptămânii viitoare.

Criza hidrologică afectează și alte state din regiune. În Ungaria, autoritățile au decis oprirea temporară a unei centrale nucleare din cauza nivelului scăzut al apei, în timp ce în România instituțiile continuă să monitorizeze permanent evoluția debitului Dunării și impactul asupra funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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