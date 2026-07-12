Video Ministerul Apărării: „Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul”. NATO investește masiv în programul Drone Edge

NATO își adaptează strategia de apărare la noile provocări de pe câmpul de luptă și a lansat programul Drone Edge, o inițiativă dedicată dezvoltării și achiziției de tehnologii moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, valoarea investițiilor asociate programului depășește 40 de miliarde de dolari în următorii ani.

MApN subliniază că dronele au devenind un element esențial atât în misiunile de recunoaștere, cât și în atacurile asupra infrastructurii critice.

„Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate", a transmis, Ministerul Apărării, duminică,ă, într-o postare pe Facebook.

NATO accelerează dezvoltarea sistemelor antidronă

Potrivit Ministerului Apărării, programul Drone Edge reprezintă răspunsul Alianței Nord-Atlantice la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. Inițiativa vizează dezvoltarea de capabilități avansate pentru identificarea și neutralizarea dronelor, dar și pregătirea unui număr mai mare de operatori specializați.

Programul prevede, de asemenea, crearea unei platforme comune prin care statele membre NATO vor putea achiziționa mai rapid sisteme deja testate și validate în teren.

Oficialii MApN atrag atenția că un sistem antidronă eficient nu înseamnă doar interceptarea unei aeronave fără pilot:

„Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât crește capacitatea de răspuns”, subliniază Ministerul.

România participă la dezvoltarea noilor capabilități

Ministerul Apărării consideră că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului

„Prin participarea la Drone Edge, România contribuie, alături de aliații săi, la dezvolarea unor capabilități moderne care întăresc apărarea colectivă a NATO”, se mai arată în mesajul MApN.