Au mai fost distruse cinci resturi de drone pe mare. Miruță clarifică rolul Armatei în apărarea Portului Constanța

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că au existat alte cinci situații în care resturi de drone au fost observate pe mare și ulterior distruse. Potrivit ministrului, unele dintre acestea conțineau explozibil, iar altele nu.

Patru dintre aceste cazuri s-ar fi produs înainte de incidentul din Portul Constanța, din luna iunie, iar unul ulterior, a precizat ministrul, citat de News.ro.

Radu Miruță a explicat că Armata Română nu asigură paza Portului Constanța în perioade de pace, ci intervine atunci când primește solicitări de sprijin din partea altor instituții ale statului.

„Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace. Armata Română este una dintre entităţile statului român care pe timp de pace, în astfel de situaţii, când i se solicită sprijinul, intervine”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

El a precizat că responsabilitatea pentru protejarea zonei de coastă nu revine Armatei în timp de pace, însă militarii vor interveni ori de câte ori este nevoie.

Întrebat de ce navele aflate în portul militar Constanța nu au intervenit atunci când drona a trecut în apropierea lor, Radu Miruță a explicat că acestea nu se aflau într-o misiune de intervenție.

„O mașină de pompieri în garaj nu stinge focul la kilometri distanță dacă nu este în misiune să facă asta”, a spus ministrul.

Incidentul la care a făcut referire a avut loc pe 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Zona a fost izolată, iar echipaje de poliție, jandarmerie și poliție de frontieră au intervenit la fața locului.

Explozia din port a avut loc la scurt timp după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbușit pe un bloc din Galați. În urma acelui incident, de la sfârșitul lunii mai, două persoane au fost rănite iar apartamentul lor a fost complet distrus.