Alertă aeriană în județul Tulcea. MApN: a fost detectată o țintă aeriană în apropierea graniței cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat duminică, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

Imediat după detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de alertare a populației.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții ministerului precizează că, la scurt timp după emiterea alertei, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar.

„Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, a mai precizat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 09.52, după ce autoritățile au constatat că nu mai există niciun pericol pentru teritoriul României.

În ultimele luni, județul Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de alerte aeriene generate de atacurile desfășurate de Rusia asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.