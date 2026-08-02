Donald Trump, acuzat de corupție după lansarea unui serviciu care oferă acces anticipat la postările sale

Președintele SUA, Donald Trump, este criticat după ce compania sa, Trump Media & Technology Group, a lansat un serviciu cu abonament care oferă clienților plătitori acces în timp real la postările publicate pe platforma Truth Social, înainte ca acestea să fie distribuite publicului larg.

Noul serviciu, denumit Truth API, este destinat companiilor și investitorilor interesați să primească rapid informații considerate relevante pentru piețe. Potrivit companiei, abonamentele pot ajunge la 100.000 de dolari pe lună, notează The Guardian.

Deși anunțul oficial nu îl menționează explicit pe Donald Trump, contul său este de departe cel mai urmărit de pe platformă, iar președintele folosește frecvent Truth Social pentru a anunța decizii importante de politică economică și externă, inclusiv privind tarifele comerciale sau conflictele internaționale.

Criticii susțin că serviciul ridică probleme serioase de etică, deoarece Trump este atât președintele Statelor Unite, cât și cel mai mare acționar al companiei care administrează platforma. În aceste condiții, orice creștere a veniturilor companiei i-ar putea aduce beneficii financiare directe.

Mai mulți comentatori au afirmat că accesul anticipat la postările președintelui ar putea oferi investitorilor avantaje importante înainte ca informațiile să devină publice, alimentând acuzații privind posibile riscuri de manipulare a pieței.

Lansarea Truth API vine la câteva zile după ce senatorii democrați Adam Schiff și Elizabeth Warren au solicitat Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) să analizeze legalitatea noului serviciu.

Într-o scrisoare adresată președintelui SEC, cei doi au susținut că inițiativa „pare un abuz revoltător al funcției prezidențiale în beneficiu personal”, care ar putea afecta încrederea investitorilor și integritatea piețelor financiare.

Trump Media a precizat că noul serviciu urmărește diversificarea veniturilor companiei, care până acum s-a bazat în principal pe publicitate.

Potrivit presei americane, acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 5,5% în ziua de dinaintea lansării Truth API. În același timp, titlurile Trump Media rămân cu peste 70% sub nivelul de la începutul mandatului actual al lui Donald Trump, evoluție care a redus semnificativ valoarea de piață a companiei.