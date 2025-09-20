Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut: „Flavius Nedelcea este singurul căruia nu i-am dat atribuţii”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat sâmbătă că secretarul de stat Flavius Nedelcea, reţinut vineri pentru 24 de ore sub acuzaţia de instigare la abuz în serviciu, este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a atribuit responsabilităţi, motivând că acesta nu respectă principiile pe care le susţine.

„Eu nu pot să comentez ce face justiţia, pot să vă spun că există acest secretar de stat de pe vechea conducere a ministerului. Secretarii de stat primesc atribuţii de la ministru şi îşi pierd atribuţiile atunci când ministrul este schimbat. Dintre cei patru secretari de stat, niciunul dintre ei de la USR, deocamdată, există în Ministerul Economiei, această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie. Eu am considerat că această persoană nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele. Este decizia unui ministru să-şi desfăşoare actul de management prin oameni care crede ministrul respectiv că au capacitatea să facă aceste lucruri. Nu e pe culoare politică, pentru că ceilalţi sunt tot de la PSD sau de la PNL şi unul dintre secretarii de stat de la PSD chiar a primit drept de semnătură în locul meu ca ministru, pentru care răspund eu”, a declarat, sâmbătă, Radu Miruţă.

Miruţă a precizat că pe Nedelcea nu l-a mai văzut nimeni de o lună în minister.

„Această persoană, din interacţiunea scurtă pe care am avut-o, nu am considerat că îndeplineşte criteriile pe care le am principial pentru a primi responsabilitate împărţită de mine. Era plătit să fie secretar de stat, care este o funcţie numită politic de partidul respectiv. Şi de vreo lună de zile nici măcar nu l-a mai văzut nimeni la Ministerul Economiei”, a declarat Radu Miruţă.

Vineri, procurorii DNA Timişoara l-au audiat pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, care a fost pus sub control judiciar pentru abuz în serviciu. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi în cazul directorului general al instituţiei, Paul Anghel, acuzat de şantaj.

La sediul DNA Timişoara a fost chemat şi secretarul de stat din Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, pe numele căruia s-a emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru instigare la abuz în serviciu.

Conform anchetatorilor, cei trei ar fi avut un rol în înlăturarea nelegală din funcţie a şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin. Decizia ar fi fost luată nu în interesul instituţiei, ci pentru a sprijini numirea unei persoane angajate în ANPC în 2023, preferată de anumiţi factori politici şi care ar fi urmat să răspundă unor interese private sau de grup.