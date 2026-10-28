Telefonul de la Helsinki: nouăzeci de minute cu Kremlinul și prețul unei voci nordice

Convorbirea liderilor Finlandei și Norvegiei cu Putin arată că Europa încearcă să-și facă loc la masa negocierilor, dar riscă să vorbească pe voci separate, în timp ce România trebuie să se asigure că securitatea Mării Negre nu rămâne un subiect decis de alții.

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O convorbire programată pentru douăzeci de minute

Hai să vedem cum au relatat presa finlandeză și cea norvegiană convorbirea Stubb–Støre–Putin și ce spune ea despre o Europă care vorbește cu Moscova pe mai multe voci? La final aveți și un scurt comentariu la alegerile din Israel.

Pe 27 octombrie 2026, într-o dimineață de marți, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au sunat împreună, de la Helsinki, la Kremlin. Inițiativa le-a aparținut, a precizat Cancelaria Președintelui Republicii Finlanda, iar televiziunea publică finlandeză Yle (Yleisradio) a subliniat de la primele rânduri două detalii de protocol care spun mai mult decât comunicatul: convorbirea a fost pregătită în consultare cu Ucraina și a fost o continuare a întâlnirii de la Oslo din 20 octombrie, unde cei doi lideri nordici se văzuseră cu Volodimir Zelenski și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Același comunicat insista asupra unei nuanțe aproape juridice: Stubb și Støre au vorbit în calitate de conducători ai propriilor state, nu ca reprezentanți ai Europei.

Durata a devenit ea însăși știre. Støre a declarat radioteleviziunii publice norvegiene NRK (Norsk rikskringkasting) că discuția, planificată pentru douăzeci de minute, a ținut nouăzeci și că între poziții există distanțe mari. Stubb, cu umorul sportiv care l-a însoțit întreaga carieră, a vorbit la conferința de presă de la reședința Mäntyniemi despre o convorbire „semimaraton”. Formula oficială finlandeză a rămas sobră: discuția a fost „directă și pragmatică”, iar argumentul de fond a fost geografic, nu moral. Finlanda și Norvegia sunt vecine ale Rusiei, iar felul în care se încheie războiul le privește securitatea înainte de a privi securitatea Europei.

Pentru Stubb, momentul are o încărcătură aparte. Este primul său contact direct cu Vladimir Putin de la preluarea mandatului, în martie 2024. Pentru Støre, nu este chiar o premieră: pe 31 martie 2022, în plină ofensivă asupra Kievului, premierul norvegian avusese o oră de convorbire cu liderul rus, iar cotidianul Dagbladet descifrase atunci, din fotografiile oficiale, notițele cu care intrase în discuție, în care apărau dreptul Ucrainei la autoapărare și ideea răspunderii pentru crimele de război. Patru ani și jumătate mai târziu, tonul s-a mutat de la avertisment la negociere.

Ce a auzit Helsinki: „cauzele profunde” și „realitățile din teren”

Versiunea rusă a convorbirii, transmisă de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov și preluată de Yle, a fost de o constanță aproape liturgică: pacea ar fi posibilă doar dacă interesele Rusiei sunt luate în considerare fără condiții. Putin a acuzat Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de prelungirea războiului, iar agenția de stat rusă TASS a consemnat că cei trei au discutat securitatea în zona Mării Baltice și în nordul Europei și au convenit să mențină contactul. NRK a reținut, cu o sinceritate rară în comunicarea diplomatică, că Moscova însăși a declarat că discuția nu a adus nimic nou.

Cum descifrăm vocabularul Kremlinului. „Cauzele profunde” ale războiului, invocate din nou de Putin, sunt formula prescurtată a cerințelor maximaliste ale Kremlinului: un regim-marionetă la Kiev și revenirea NATO la configurația anterioară valului de extindere început în 1997, adică un drept de veto rusesc asupra alegerilor de alianță ale statelor europene. „Realitățile din teren” înseamnă, în aceeași gramatică, recunoașterea teritoriilor ocupate ca parte a Rusiei înainte de orice încetare a focului. O sursă apropiată Kremlinului, citată de agenția Reuters, a tradus formula pentru uzul presei: Moscova nu face compromisuri asupra întregului Donbas.

Versiunea ucraineană a fost mai concretă. Zelenski, care a vorbit cu Stubb și Støre imediat după ce aceștia au închis telefonul cu Moscova, a transmis că liderii nordici i-au cerut lui Putin pași reali pentru reducerea atacurilor asupra sistemului energetic și a infrastructurii ucrainene. Stubb a adăugat că au fost discutate limitarea operațiunilor militare, mai ales în sectorul energetic, și securitatea alimentară. Contextul imediat era încetarea limitată a focului de la Oleșki, în regiunea Herson, intrată în vigoare chiar în dimineața convorbirii, la ora trei, și valabilă până la 1 noiembrie, pentru livrări umanitare și evacuarea civililor. Deputatul ucrainean David Arahamia a numit-o cea mai mare dezescaladare de la începutul invaziei din 2022. Putin, în schimb, a descris Oleșki drept o „localitate rusească”, detaliu care anunță deja disputa asupra soartei celor evacuați, filtrați și, foarte probabil, deja „pașaportizați” de administrația de ocupație.

Copenhaga se supără, Stockholmul ridică din umeri

Dacă la Moscova convorbirea nu a adus nimic nou, în Scandinavia a produs o mică furtună. Premierul danez Mette Frederiksen a declarat radioteleviziunii publice daneze DR (Danmarks Radio), potrivit Yle, că este foarte sceptică în privința rezultatului și că europenii trebuie să rămână uniți atunci când unii acționează pe cont propriu. NRK a preluat aceeași reacție dintr-un interviu acordat televiziunii daneze TV 2, în care Frederiksen pleda pentru o Europă care acționează împreună, nu în solo. Tabloidul norvegian Dagbladet a ales registrul dramatic, descriind-o pe Frederiksen drept furioasă că discuția ar fi avut loc „pe la spatele” restului Nordului.

Suedia a oferit un exemplu instructiv despre cum circulă informația diplomatică prin presă. Yle a notat că premierul Ulf Kristersson a spus că nu a știut dinainte de convorbire, în timp ce NRK a reținut că acesta nu are nimic împotriva demersului. Cele două relatări nu se exclud; ele descriu, de fapt, diferența dintre a nu fi consultat și a nu fi ofensat. Stubb a răspuns în fața Consiliului Nordic, reunit chiar în acea zi în clădirea parlamentului de la Helsinki, că toți aliații esențiali, inclusiv toate țările nordice, au fost informați înainte și după convorbire. Støre a fost mai tranșant: ca state vecine ale Rusiei, Norvegia și Finlanda au răspunderea propriilor interese.

Comentariul cel mai acid a venit din presa norvegiană. Analistul televiziunii norvegiene TV 2 a observat, sub un titlu care sugera că cei doi „trec peste” toată lumea, că Støre și Stubb au ocolit în ultima vreme atât Uniunea Europeană, cât și cadrul nordic, și că a informa nu este totuna cu a ajunge la o poziție comună. Același text consemna, citând surse guvernamentale, că demersul ar fi avut sprijinul Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei. Pe scena politică internă, liderul opoziției de dreapta, Sylvi Listhaug, de la Partidul Progresului (FrP – Fremskrittspartiet), s-a declarat profund mirată, în vreme ce Dag-Inge Ulstein, liderul Partidului Popular Creștin (KrF – Kristelig Folkeparti), a susținut convorbirea.

Dezbaterea finlandeză: între Kekkonen și Constituție

În Finlanda, discuția a căpătat imediat o dimensiune istorică și constituțională. Redactorul-șef al cotidianului Helsingin Sanomat, Erja Yläjärvi, publicase cu două zile înainte, pe 25 octombrie, un editorial intitulat, în esență, „Alexander Stubb, când suni la Moscova?”, revenind la o idee lansată încă din aprilie, când subiectul era aproape tabu. Un comentator al platformei Uusi Suomi s-a întrebat apoi, cu o ironie greu de ratat, dacă nu cumva editorialul a grăbit un apel pregătit cu prea puține aranjamente prealabile. Yle a publicat o analiză al cărei titlu rezumă paradoxul: în urmă cu patru ani, Stubb spunea că nu i-ar răspunde lui Putin la telefon; acum a sunat el.

În emisiunea de dezbateri A-studio a Yle, profesorul de relații internaționale Tuomas Forsberg, de la Universitatea din Tampere, a apărat decizia printr-o metaforă de pompier: când procesul american s-a pus în mișcare, nu mai era timp de consultări cu toate capitalele europene, iar un incendiu trebuie stins. Fostul ministru de externe Timo Soini a ridicat obiecția constituțională: potrivit legii fundamentale finlandeze, politica externă este condusă de președinte în cooperare cu guvernul, iar o linie politică nu se stabilește anunțând, după convorbire, ce s-a discutat.

Sub această dispută stă o memorie mai veche. În anii lui Urho Kekkonen și Mauno Koivisto, Finlanda își construise securitatea pe un canal privilegiat cu Moscova, cultivat prin diplomați sovietici atât de familiari elitei de la Helsinki încât limbajul politic local le inventase o poreclă afectuos-ironică, „rusul de casă”. Aderarea la NATO în 2023 trebuia să închidă definitiv acea epocă. Ministrul de externe Elina Valtonen declarase, la rândul ei, că Finlanda nu dorește un rol de mediator în acest război. Convorbirea de la 27 octombrie nu reînvie finlandizarea, dar redeschide, cum nota Yle, relația politică a Finlandei cu Rusia, de data aceasta din interiorul Alianței, nu dintr-o zonă gri. Norvegia, la rândul ei, nu face decât să-și reia tradiția diplomației de la Oslo, de la acordurile israeliano-palestiniene din 1993 la cooperarea din regiunea Barents.

Abu Dhabi și lecția pentru flancul estic

Convorbirea pregătește, potrivit Yle și publicației norvegiene Geopolitika, negocierile mediate de Statele Unite dintre Ucraina și Rusia, programate la Abu Dhabi în noiembrie, la care Stubb a spus că va exista și reprezentare europeană. Aici se află miza reală. Europa a privit ani la rând, din tribună, cum Washingtonul și Moscova discută destinul continentului; Helsinki și Oslo au ales să intre pe teren înainte ca meciul să fie decis, chiar cu riscul de a supăra Copenhaga. Prețul este fragmentarea vocii europene, exact ceea ce Kremlinul a cultivat metodic prin vizitele separate ale unor lideri precum Robert Fico sau Viktor Orbán, deși diferența de substanță este evidentă: Stubb și Støre au vorbit în coordonare cu Kievul, nu în locul lui.

Pentru România, episodul conține o lecție incomodă. Cererea rusă de a întoarce NATO la granițele de dinainte de 1997, repetată la telefon cu doi lideri nordici, privește direct Bucureștiul, intrat în Alianță în 2004.„Cauzele profunde” ale lui Putin nu sunt o abstracțiune baltică, ci o hartă în care flancul estic, de la Narva la Constanța, figurează ca anomalie istorică de corectat. Finlanda și Norvegia au obținut un canal propriu cu Moscova pentru că au greutate: frontieră comună cu Rusia, capacități militare credibile, resurse energetice și financiare care contează pentru Ucraina. Țărmul Mării Negre nu are încă o voce echivalentă în aceste formate, deși dronele căzute în Delta Dunării și disputa asupra securității navigației ar justifica-o din plin.

Dacă Europa va negocia pe mai multe voci, România are interesul ca una dintre ele să vorbească despre Marea Neagră. Altfel, riscul este ca la Abu Dhabi, între „realitățile din teren” ale Moscovei și pragmatismul nordic, flancul sudic să rămână ceea ce a fost prea des în istoria regiunii: un subiect discutat de alții, la telefon, timp de nouăzeci de minute în loc de douăzeci.

Post Scriptum: un scurt comentariu la alegerile din Israel. În opinia mea, concluzia acestor alegeri este că Netanyahu a fost slăbit, dar înlocuirea lui rămâne de negociat. Opoziția poate revendica dorința de schimbare a unei părți importante a electoratului, însă trebuie să demonstreze că poate transforma această dorință într-o majoritate capabilă să guverneze. Dacă rezultatele finale confirmă impasul, vor urma negocieri pentru atragerea unor parteneri din afara celor două blocuri, o încercare de guvern minoritar sprijinit din exterior de partidele arabe sau presiuni pentru un executiv de uniune. Fiecare variantă cere compromisuri pe care liderii le-au respins în campanie. Dacă nimeni nu va accepta costul politic al acestor compromisuri, Israelul riscă să ajungă din nou la urne, iar Netanyahu să rămână între timp la conducere. Aici se află avantajul său: adversarii trebuie să ajungă la un acord pentru a-l înlocui, în vreme ce eșecul lor îi prelungește exercitarea puterii.