„Adevărata bătălie se va da la buget”. Grindeanu pune presiune pe Bolojan și avertizează: „Fără pachetul de solidaritate nu votăm”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că „adevărata bătălie se va da la buget”, avertizând că social-democrații nu vor vota legea bugetului de stat dacă pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală a documentului.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ultima ședință a coaliției de guvernare, în care s-a discutat despre reforma administrației și despre direcțiile bugetare pentru acest an.

Liderul social-democrat a susținut că în cadrul coaliției s-a ajuns, în cele din urmă, la un consens privind necesitatea opririi măsurilor de austeritate.

„E o treabă care arată că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au generat aceste tăieri n-au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici şi statistici pe care i-aţi văzut săptămâna trecută. Eu cred că e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat azi”, a afirmat Grindeanu, luni seară, la România TV.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD insistă ca în bugetul pentru acest an să fie inclus pachetul de solidaritate propus de partid, dar și alocări consistente pentru investiții.

„Adevărata bătălie se va da la buget”, a subliniat liderul PSD, precizând că formațiunea sa nu va susține legea bugetului și va retrage sprijinul acordat premierului în cazul în care solicitările nu vor fi respectate.

„La buget, unde va trebui să avem aprobat acel pachet de solidaritate pe care PSD l-a propus, unde va trebui să discutăm despre investițiile locale, despre sistemul în care impozitele locale vor rămâne către autoritățile locale. Asta este ceea ce PSD-ul cere și care punct de vedere este susținut chiar și de USR, de aia spuneam în ședință că s-a găsit și în USR PSD. Că tot spuneau ei că PSD e pe la PNL, e pe la UDMR, văd că și în cei de la USR este puțin PSD. Cei de la USR au susținut prin vocea lui Dominic Fritz ca aceste impozite să rămână local”, a spus Sorin Grindeanu.