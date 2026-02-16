Nouă rundă de negocieri în Coaliție pentru deblocarea reformei în administrație

O nouă tentativă de deblocare în coaliție: liderii puterii se reunesc luni, la ora 13:00, pentru a tranșa disputa pe reforma administrației. Ședința are loc sub presiunea refuzului miniștrilor PSD de a aviza proiectul, fapt ce a generat un nou impas guvernamental.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat duminică că a refuzat să semneze ordonanța privind tăierile din administrație, împreună cu alți doi miniștri PSD, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. El a precizat că Ilie Bolojan a întrerupt, joi, ședința de Guvern, urmând ca discuțiile pe această temă să fie reluate luni, în ședința coaliției, de la 13.00.

Ordonanța de urgență prevede stoparea proiectelor PNRR care nu pot fi terminate până la finalul lunii august și stoparea noilor proiecte din programul Anghel Saligny. Proiectul de OUG a fost citit în primă lectură în ședința de guvern de joi.

Căciu: România a rămas fără fonduri din PNRR

La rândul lui Adrian Căciu, fost ministru de Finanțe, susține că România a rămas fără fonduri din PNRR. A avut la dispoziție 10,5 miliarde și a cheltuit deja 11, a punctat acesta.

Reforma administrației publice este discutată de coaliție de mai bne de jumătate de an, fiind o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare. Liderii coaliției de guvernare au anunțat că au ajuns la un acord la finalul anului trecut.

Inițial, proiectul trebuia adoptat prin asumare a răspunderii în Parlament, însă acesta trebuie adoptat înainte de bugetul de stat pe 2026, context în care varianta OUG este preferată de premierul Ilie Bolojan.

Amenințări cu anticipate

Duminică fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat că nu este exclusă o ieșire de la guvernare a PSD, iar, „dacă PSD-ul iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate”, pentru că PSD-ul nu va vota un guvern minoritar.