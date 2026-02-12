PSD se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar și cere introducerea impozitării progresive

PSD le cele colegilor din Guvern „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”. O alternativă a tăierilor de cheltuieli cu personalul din sectorul bugetar este impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor, susține conducerea partidului, argumentând că această soluție ar echilibra puterea de cumpărare și ar aduce venituri suplimentare la buget.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România. Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, transmite partidul într-un comunicat de presă.

Formațiunea politică, condusă de Sorin Grindeanu, consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate. Formațiunea explică faptul că introducerea „fără discernământ” a ideologiei „fără excepții” la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta funcționarea spitalelor publice.

De asemenea, partidul susține că „tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene”, iar impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituțiilor sau ministerelor care au făcut deja reorganizări le va pune în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

Potrivit formațiunii, economia românească este în pragul recesiunii, context în care propune o alternativă la politicile de tăieri „fără excepții”: „introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici. O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale”.

Precizările PSD vin în contextul unui blocaj în Guvern, privind proiectul de reorganizare al Cancelariei prim-ministrului.

În cadrul unui briefing de presă, la Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului a explicat că tăierile de personal din ministere ar urma să fie completate până la 10%, în contextul în care anul trecut au fost deja astfel de demrsuri.