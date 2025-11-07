Ministrul Apărării acuză presa de fake news și anunță sesizarea CNA: „Un fals grosolan”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului după ce mai multe televiziuni și publicații i-au atribuit o declarație falsă, potrivit căreia „este o chestiune de timp până când vom vedea război”. Ministrul califică informația drept „un fals grosolan” și avertizează asupra riscurilor războiului hibrid.

Pe pagina sa de Facebook, Ionuţ Moşteanu a precizat că „o serie de televiziuni (RomaniaTV și Realitatea) și publicații (Mediafax, ActiveNews, Realitatea, RTV) au inventat o declarație falsă, care mi-a fost atribuită. Iar anumiți politicieni din coaliție au fost folosiți pentru a răspândi mai departe minciuna”.

„Citatul: «este o chestiune de timp până când vom vedea război» este un FALS grosolan”, precizează Moșteanu.

Ministrul a subliniat că manipularea face parte dintr-un „război hibrid care se poartă zilnic împotriva României și a NATO” și că scopul său este „simplu: să creeze panică, să semene neîncredere, să alimenteze propaganda rusă”.

România, apărată și fără pregătiri pentru război

Moşteanu a mai explicat că prezența trupelor NATO în România asigură securitatea țării: „Zilele acestea, am avut la București Forumul NATO pentru industria de apărare, în prezența Secretarului General al Alianței, Mark Rutte – o dovadă clară a rolului strategic pe care România îl are pe Flancul de Est. România nu este în război și nu se pregătește de război. Țara noastră este apărată de cea mai puternică alianță militară din lume, iar prezența trupelor NATO în România este o garanție de securitate, nu un motiv de teamă”.

Apel către presă și sesizarea CNA

Ministrul a făcut un apel către mass-media: „Presa responsabilă nu trebuie să devină vehicul pentru propagandă. Trebuie trasă o linie clară între informare și intoxicare. Voi sesiza CNA în legătură cu acest caz. Să răspândești panică și minciuni în astfel de momente este o formă de trădare morală. Fake news-urile folosesc doar Rusiei și, cel mai probabil, unor băieți care s-au trezit cu afacerile încurcate”.