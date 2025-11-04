Apărarea României nu este vulnerabilă, dă asigurări ministrul Ionuț Moșteanu. „Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securitate în cadrul NATO și că apărarea țării „nu este vulnerabilă”. Oficialul a precizat că Alianța nord-atlantică „ne permite să dormim liniștiți”.

„O să venim în momentul în care agenda Premierului va permite acest lucru să clarificăm în măsura în care se pot face niște dezbateri cu niște elemente clasificate și confidențiale. O să putem avea aceste discuții în Parlament, într-un cadru mai larg”, spune Ionuț Moșteanu, potrivit Mediafax.

Ministrul Apărării a amintit și de organizarea la București a NATO Industry Forum și de vizita secretarului general NATO, MArk Rutte în România.

„Aliații sunt aici, sunt lângă noi. (…) Apărarea și descurajarea nu este legată doar de numărul trupelor. Apărarea României nu este vulnerabilă pentru că suntem în această alianță defensivă NATO. O alianță care, din nou spun și am spus-o de nenumărate ori, ne permite să dormim liniștiți. O alianță care, iată, azi noapte și-a ridicat avioanele. (…) Atunci când vorbim de apărare și descurajare, vorbim de forțe armate, de soldați și de echipamente și de capabilități militare.

Tocmai asta se discută în momentul ăsta la nivel de alianță pentru a spori numărul de capabilități, mai ales pentru apărarea antiaeriană pe flancul estic, pentru a spori și a crește viteza de mobilizare și de dislocarea acestora, pentru a centraliza cât mai bine comanda la nivel aliat. Și astea sunt lucrurile care ne apără și ne vor apăra. (…) Mi-aș fi dorit să rămână trupele aici, să nu plece”, a adăugat ministrul.

De asemenea, Moșteanu afirmă că semnalele pe care actuala administrație SUA transmise către Europa au fost constante.

”Realitatea este că Europa a înțeles acest lucru și investim mai mult. Noi, ca țară, am avut anul trecut 2,17% din PIB anul acesta. Probabil vom avea 2,3% din PIB, vom vedea execuția la finalul anului. Sunt și țări care au înțeles și mai repede semnalul dat de actuala administrație și au spus mergem către 5%. Deci noi toți ne-am asumat să creștem până în 2035. Polonia, că toată lumea zice Polonia are anul acesta 4,7% din PIB”, conchide Moșteanu.