search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Las Fierbinți”, din nou în vizorul CNA. După Miruță, în serial apare și numele premierului: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon”

0
0
Publicat:

După controversa legată de menționarea ministrului Radu Miruță, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția CNA, de această dată pentru un episod în care este rostit numele premierului Ilie Bolojan. Consiliul Național al Audiovizualului a confirmat că va analiza situația

Constantin Diță (Giani), Mihai Bobonete (Bobiță) și Mihai Dragomir (Dorel). Sursa: PRO TV
Constantin Diță (Giani), Mihai Bobonete (Bobiță) și Mihai Dragomir (Dorel). Sursa: PRO TV

Context: cazul Miruță a deschis seria suspiciunilor

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, un episod din Las Fierbinți a adus în scenariu numele ministrului Radu Miruță (USR), într-un dialog dintre primarul Vasile și polițistul Robi. Personajele discutau despre „comisii”, „dosare penale” și „primari verificați”, iar numele ministrului era rostit explicit, într-un context care sugera curățenie și acțiune în administrație.

„Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Dosar, demisii, pușcărie pe loc!”, spune primarul Vasile.

Fragmentul a fost interpretat de unii telespectatori drept o promovare mascată a ministrului USR, mai ales că discursul îi întărea imaginea de „om care face curat în sistem”.

Scenaristul Mimi Brănescu a negat că ar fi scris acele replici, deși numele său figura la finalul episodului, iar CNA s-a autosesizat. 

PRO TV a transmis atunci un comunicat standard: „Las Fierbinți este o operă de ficțiune, iar orice asemănare cu persoane reale este întâmplătoare.”

Episodul care atrage din nou atenția: „Mie îmi place de Bolojan!”

În primul episod al sezonului 27, intitulat „În slujba cetățeanului”, două personaje discută în biroul primarului Vasile despre actualul premier, într-un dialog care pare desprins dintr-un spot electoral.

„Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții”, spune unul dintre săteni.

Replica următoare încearcă aparent să echilibreze discuția: „Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.” Personajul recunoaște apoi că nu era, de fapt, îndreptățit la acea pensie.

CNA confirmă ancheta

Monica Gubernat, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, a declarat pentru Cancan.ro că „se va sesiza și asupra acestui episod”. O eventuală sancțiune ar putea obliga PRO TV să citească decizia Consiliului pe post.

Scenaristul episodului, Gabriel Achim, a refuzat să comenteze. PRO TV a revenit cu aceeași poziție: „Las Fierbinți este un serial de ficțiune cu scop satiric.”

Publicul reacționează

Pe paginile de social media, reacțiile fanilor au fost puternice. Mulți acuză serialul că „a derapat spre politică”, alții spun că „Las Fierbinți doar ironizează realitatea”.

Comentarii precum „Nu mă mai uit la serial” sau „A devenit campanie electorală” au fost printre cele mai distribuite.

CNA urmează să stabilească dacă episoadele din „Las Fierbinți” sunt simple satire sau instrumente mascate de campanie

Soft propaganda

Potrivit Cancan.ro, care citează specialiști în media, scenele respective din „Las Fierbinți” ar reprezenta o formă de „soft propagandă”.

„Nu mai e nevoie de bannere sau spoturi plătite. Imaginea se construiește prin replici, gesturi și personaje cu care publicul se identifică. Las Fierbinți are credibilitate și influență, iar mesajele prind imediat”, a explicat un expert în comunicare.

Alți specialiști citați de publicație au fost și mai direcți: „Nu e satiră, e publicitate electorală inteligent ambalată. Se livrează în afara campaniei, cu glume și figuri familiare. E mai eficientă decât un afiș.”

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
digi24.ro
image
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan „JOACĂ” în „Las Fierbinți”? Scandal-monstru! S-a depășit orice limită: „Mie-mi place, e bizon”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
observatornews.ro
image
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi
playtech.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Facturi mai mari de la 1 noiembrie! Anunț pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie. Leii au parte de pierderi, noi oportunități profesionale pentru Fecioare
click.ro
image
Tradiții și superstiții Moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
Măsură fără precedent a Regelui Charles! I-a revocat lui Andrew toate titlurile regale, inclusiv pe cel de Prinț
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?