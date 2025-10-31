„Las Fierbinți”, din nou în vizorul CNA. După Miruță, în serial apare și numele premierului: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon”

După controversa legată de menționarea ministrului Radu Miruță, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția CNA, de această dată pentru un episod în care este rostit numele premierului Ilie Bolojan. Consiliul Național al Audiovizualului a confirmat că va analiza situația

Context: cazul Miruță a deschis seria suspiciunilor

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, un episod din „Las Fierbinți” a adus în scenariu numele ministrului Radu Miruță (USR), într-un dialog dintre primarul Vasile și polițistul Robi. Personajele discutau despre „comisii”, „dosare penale” și „primari verificați”, iar numele ministrului era rostit explicit, într-un context care sugera curățenie și acțiune în administrație.

„Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Dosar, demisii, pușcărie pe loc!”, spune primarul Vasile.

Fragmentul a fost interpretat de unii telespectatori drept o promovare mascată a ministrului USR, mai ales că discursul îi întărea imaginea de „om care face curat în sistem”.

Scenaristul Mimi Brănescu a negat că ar fi scris acele replici, deși numele său figura la finalul episodului, iar CNA s-a autosesizat.

PRO TV a transmis atunci un comunicat standard: „Las Fierbinți este o operă de ficțiune, iar orice asemănare cu persoane reale este întâmplătoare.”

Episodul care atrage din nou atenția: „Mie îmi place de Bolojan!”

În primul episod al sezonului 27, intitulat „În slujba cetățeanului”, două personaje discută în biroul primarului Vasile despre actualul premier, într-un dialog care pare desprins dintr-un spot electoral.

„Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții”, spune unul dintre săteni.

Replica următoare încearcă aparent să echilibreze discuția: „Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.” Personajul recunoaște apoi că nu era, de fapt, îndreptățit la acea pensie.

CNA confirmă ancheta

Monica Gubernat, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, a declarat pentru Cancan.ro că „se va sesiza și asupra acestui episod”. O eventuală sancțiune ar putea obliga PRO TV să citească decizia Consiliului pe post.

Scenaristul episodului, Gabriel Achim, a refuzat să comenteze. PRO TV a revenit cu aceeași poziție: „Las Fierbinți este un serial de ficțiune cu scop satiric.”

Publicul reacționează

Pe paginile de social media, reacțiile fanilor au fost puternice. Mulți acuză serialul că „a derapat spre politică”, alții spun că „Las Fierbinți doar ironizează realitatea”.

Comentarii precum „Nu mă mai uit la serial” sau „A devenit campanie electorală” au fost printre cele mai distribuite.

CNA urmează să stabilească dacă episoadele din „Las Fierbinți” sunt simple satire sau instrumente mascate de campanie

Soft propaganda

Potrivit Cancan.ro, care citează specialiști în media, scenele respective din „Las Fierbinți” ar reprezenta o formă de „soft propagandă”.

„Nu mai e nevoie de bannere sau spoturi plătite. Imaginea se construiește prin replici, gesturi și personaje cu care publicul se identifică. Las Fierbinți are credibilitate și influență, iar mesajele prind imediat”, a explicat un expert în comunicare.

Alți specialiști citați de publicație au fost și mai direcți: „Nu e satiră, e publicitate electorală inteligent ambalată. Se livrează în afara campaniei, cu glume și figuri familiare. E mai eficientă decât un afiș.”