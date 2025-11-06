Ionuț Moșteanu, întrebat despre un posibil atac asupra României: „Te atacă cine și cât de tare?”

Ionuț Moșteanu a fost întrebat, joi seară, cât de repede ar ajunge sprijinul militar al aliaților pe teritoriul țării, în cazul unui atac. Ministrul Apărării a explicat că forțele Alianței sunt deja prezente aici și pot interveni rapid.

În cazul unui conflict, mobilizarea NATO ar fi accelerată, inclusiv prin planurile discutate la nivel european pentru un „Schengen militar” care să permită transportul mai rapid de trupe și tehnică, a explicat Ministrul Apărării la Digi24.

„În caz de război, lucrurile nu mai stau așa. Se pot întâmpla mult mai repede. Se discută acum de un Schengen militar pentru a transfera mai ușor între țări, mai ales în Europa, trupe și echipamente, foarte foarte rapid. În caz de război lucrurile s-ar putea întâmpla mult mai repede”, a spus Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a subliniat că, în prezent, România găzduiește între 3.500 și 5.500 de militari aliați, în funcție de exercițiile care se derulează în țara noastră.

Potrivit ministrului Apărării, când ne uităm la apărarea unui stat al Alianței Nord-Atlantice, „nu ne uităm la numărul de soldați, ci la solidaritate în cazul unui atac asupra unei țări NATO”.

„E o discuție care n-are sens, matematic, în zile. Te atacă cine și cât de tare? Rușii, care abia să chinuie să miște frontul cu Ucraina? A venit Putin pentru o, cum zice el, operațiune specială de 3 zile și e de trei ani și jumătate pe aceeași linie a frontului? Cu Ucraina, cine să ne atace? NATO este cea mai mare forță de foc militară în momentul acesta. Cine are curaj să atace NATO în momentul acesta?”.

În plus, România testează de aproximativ două săptămâni sistemul anti-dronă american Merops, folosit anterior cu succes în Ucraina, a confirmat ministrul Apărării. Sistemul, care utilizează inteligență artificială pentru navigație și luptă, este capabil să detecteze și să neutralizeze drone, chiar și în condiții de bruiaj electronic sau prin satelit.

“Este în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale. Chiar partenerii americani ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes în Ucraina”, a spus Moșteanu.

„Nu avem de unde cumpăra armament așa de rapid”

Ministrul a mai spus: „Și dacă am da de petrol în Bărăgan și ne-am umple de miliarde, nu avem de unde cumpăra armament așa de rapid”.

Amintim că Ionuț Moșteanu a declarat miercuri, la Forumul NATO, că „Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producție sunt noile frontiere. România a îmbrățișat această transformare și, din acest motiv, ne revitalizăm industria de apărare”.