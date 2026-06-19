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Mihai Fifor transmite condițiile în care PSD ar susține învestirea Guvernului Veștea: „România nu își mai poate permite blocaje”

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Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor, a lansat un atac la adresa actualei conduceri politice. Acesta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, capabil să gestioneze problemele economice și sociale cu care se confruntă țara noastră.

Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor. FOTO: Facebook
Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor. FOTO: Facebook

România nu își mai poate permite „blocaje, calcule personale și lupte pentru funcții”,

Social-democratul a susținut că România nu își mai poate permite „blocaje, calcule personale și lupte pentru funcții”, și că este nevoie de stabilitate și de măsuri care să oprească declinul economic și scăderea nivelului de trai.

Potrivit lui Fifor, PSD consideră că instalarea rapidă a unui guvern funcțional reprezintă „o necesitate strategică” pentru România. El a precizat că partidul este dispus să ofere sprijin parlamentar pentru învestirea Guvernului Veștea, însă numai în condițiile în care programul de guvernare va include măsuri concrete pentru protejarea populației, susținerea economiei și relansarea dezvoltării țării.

„PSD va asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veștea doar în măsura în care programul de guvernare va conține măsuri concrete pentru protejarea populației, susținerea economiei și relansarea dezvoltării României”, a scris Fifor pe Facebook.

Ce obiective și măsuri solicită PSD

Printre condițiile și obiectivele prezentate de PSD se numără renunțarea la măsurile de austeritate și evitarea transferării poverii fiscale către persoanele cu venituri mici și medii, precum și către micii antreprenori. Social-democrații susțin că echilibrarea bugetară trebuie realizată prin investiții și dezvoltare economică, nu prin sărăcirea populației, așa cum a spus Mihai Fifor.

De asemenea, PSD solicită adoptarea unui pachet anti-inflație care să includă majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, sprijin pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, precum și extinderea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază.

În domeniul educației, partidul propune extinderea programului „Masă Caldă” pentru combaterea abandonului școlar, astfel încât copiii din familii vulnerabile să nu fie excluși din sistemul de învățământ din cauza dificultăților financiare.

Lista măsurilor avansate de PSD mai cuprinde o reformă administrativă menită să reducă cheltuielile statului și să eficientizeze serviciile publice, debirocratizarea administrației, plata rapidă a datoriilor statului către mediul privat, precum și programe de stimulare economică pentru sectoarele strategice.

Totodată, social-democrații cer sprijin suplimentar pentru agricultura românească prin programe de creditare cu dobânzi subvenționate și măsuri de susținere a fermierilor și a producției agricole autohtone.

„România are nevoie de soluții, nu de aroganță și incompetență. După luni de austeritate, improvizație și decizii greșite, prioritatea 0 trebuie să fie reconstrucția economică și protejarea nivelului de trai al cetățenilor”, a transmis Mihai Fifor.

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