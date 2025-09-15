search
Luni, 15 Septembrie 2025
Măsurile propuse în planul de relansare economică al PSD: creșterea valorii tichetelor de masă și sprijin financiar pentru mame și tineri

Publicat:

Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni, 15 septembrie, programul de relansare economică al PSD pe muncă. Între măsurile cuprinse sunt creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţii lunare de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă și subvenții pentru tineri.

FOTO Guvernul României
FOTO Guvernul României

Potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, programul de relansare economică al PSD are trei obiective concrete: „Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”. 

Sprijin financiar pentru tineri

Programul Primul loc de muncă se referă la „o şansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit şi un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate şi trebuie să ofere stabilitate”.

Florin Manole subliniază că nu se propune folosirea bugetului naţional, pentru că deocamdată există suficiente fonduri europene care pot fi utilizate în programul ”Educaţie şi Ocupare”.

„Propunem să acordăm acest beneficiu, adică 1.000 de lei pentru fiecare dintre primele 12 luni şi 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni în care aceşti tineri sunt păstraţi la locul de muncă, să oferim aceşti bani direct tinerilor, printr-o convenţie făcută cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă din fiecare judeţ”, a anunţat Manole.

Al doilea program se referă la formarea pentru industria de vârf digital şi verde, ucenicie şi stagiatură. Ministrul a menţionat că aici, ţinta PSD este de aproximativ 60.000 de persoane care fie se află în şomaj, fie sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt angajaţi care au nevoie de recalificare.

Un alt proiect privește hub-uri regionale de formare profesională pentru integrarea în piaţa muncii. Potrivint ministrului Muncii, acest program are un obiectiv de peste 5.000 de tineri anual, între 16 şi 35 de ani. „Este genul de program pentru a cărui funcţionare colaborarea cu companiile private, colaborarea cu entităţile de formare, ucenicie, este extrem de importantă, deci toată lumea ar trebui să aibă ceva de câştigat”, punctează Manole. 

Sprijin financiar pentru mame

Un alt program este cel referitor la sprijinul pentru mame:

„Avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi, acestui stimulant”, a spus ministrul.

O altă facilitate este scutirea de la plata contribuţiei asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare şi sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani.

Tichete de masă de 50 de lei 

Ministrul a precizat că şi aici există fonduri europene nerambursabile care pot fi folosite.

Ultimul program propus de PSD are în vedere creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi. „Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creştere a inflaţiei şi în care avem o scădere a consumului populaţiei. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puţin 3 milioane de angajaţi, să stimuleze consumul, ceea ce are efect în economie, şi să atenueze creşterea inflaţiei, pentru că avem o creştere semnificativă a inflaţiei în ultimele luni”, explică Manole.

