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Victor Ponta avertizează: Guvernul Veștea nu intră nici măcar în procedura de învestire fără AUR. „Puneți mâna pe telefon să vorbiți cu George Simion!”

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Fostul premier Victor Ponta susține că Guvernul Veștea nu ar putea ajunge nici măcar la vot în Parlament fără sprijinul AUR, deoarece în Birourile Permanente Reunite nu există suficiente voturi pentru ca majoritatea actuală să controleze procedura prin care un guvern intră la dezbatere și vot.

Victor Ponta susţine că Veştea nu ajunge nici măcar la votul din Parlament. FOTO: Mediafax
Victor Ponta susţine că Veştea nu ajunge nici măcar la votul din Parlament. FOTO: Mediafax

De când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, scena politică este dominată de negocieri, calcule și scenarii privind șansele viitorului Executiv de a obține votul de încredere al Parlamentului.

În timp ce liderii partidelor încearcă să construiască o majoritate, fostul premier Victor Ponta susține că obstacolul principal nu se află în negocierile pentru ministere, ci în însăși procedura parlamentară.

Într-o analiză publicată miercuri, 18 iunie, Victor Ponta argumentează că Guvernul Veștea nu poate ajunge nici măcar la votul de învestitură fără sprijinul AUR, deoarece actuala configurație a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului nu ar permite controlul procedurii parlamentare de către partidele care susțin noul Executiv.

„Să terminati cu demagogia și prostirea oamenilor!

Guvernul «Vestea» nu are cum să ajungă măcar la vot în Parlament fără sprijinul AUR!

După ce premierul desemnat trimite la Parlament lista de miniștri și Programul de guvernare, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului trebuie să aprobe calendarul. În aceste Birouri sunt 26 de membri. Astăzi, 10 sunt de partea Guvernului «Vestea», iar 12 sunt împotrivă. Cei 4 membri ai AUR înclină balanța!

Așa că lăsați prostiile, analizele de la televizor plătite din bani publici, minciunile «pe surse» și puneți mâna pe telefon să vorbiți cu George Simion!

Altfel, doar îi mințiți pe oameni!”, a scris Victor Ponta, detaliind lista cu membrii Birourilor Permanente şi opţiunile lor: pro Adrian Veştea – 10, pro Bolojan - 12 şi AUR – 4.

Interesant este că Victor Ponta, autorul analizei, nu apare în niciuna dintre cele două tabere.

Pro Adrian Veştea

1. Grindeanu PSD

2. Intotero PSD

3. Mihalcea PSD

4. Lungu PSD

5. Simona Bucura PSD

6. Mazilu PSD

7. Stanescu PSD

8. Fedeorovici PSD

9. Dunca PSD

10. Peia Pace

AUR

1. Serban AUR

2. Velcescu AUR

3. Plaesu AUR

4. Stelea Niculina AUR

Pro Ilie Bolojan

1. Abrudean PNL

2. Cotet PNL

3. Blaga PNL

4. Cozma PNL

5. Drula USR

6. Ghinea USR

7. Mos PNL

8. Murariu USR

9. Balint UDMR

10. Ganz Minorit

11. Mircescu USR

12. Novak UDMR

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