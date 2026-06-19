search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Fenechiu, uluit de decizia-fulger a instanței în cazul PNL: „Rarisim. Justiția nu are ce căuta în strategia partidului”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a criticat vineri, 19 iunie, decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda provizoriu două hotărâri adoptate de conducerea liberală, susținând că instanțele nu ar trebui să intervină în modul în care un partid își stabilește strategia politică. 

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu Foto: FB
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu Foto: FB

Tribunalul Ilfov a decis suspendarea provizorie a două hotărâri ale Biroului Politic Național al PNL, prin care partidul le recomanda parlamentarilor să nu voteze guvernul Adrian Veștea și avertiza că acei membri care ar susține sau ar participa la guvernare se vor situa „în afara” partidului”.

Daniel Fenechiu a afirmat că justiția poate verifica respectarea procedurilor interne, însă nu ar trebui să influențeze deciziile politice ale unei formațiuni. „Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite corect și respectate”, a declarat liderul senatorilor liberali, la Digi24.

Senatorul liberal a susținut că aleșii care au obținut mandate pe listele PNL au beneficiat de susținerea și notorietatea partidului, aspect care nu poate fi ignorat atunci când sunt analizate deciziile privind disciplina internă. „Toți oamenii care sunt aleși pe lista Partidului Național Liberal nu au fost aleși pentru că ei în sine erau niște valori incontestabile. Eu sunt senator de Bacău. Dacă nu candidam pe lista Partidului Național Liberal și candidam independent, cu siguranță voturile mele erau mult mai puține”, a afirmat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL și-a exprimat, de asemenea, nedumerirea cu privire la rapiditatea cu care Tribunalul Ilfov a soluționat cererea de suspendare.

„Mi se pare rarisim, ca să nu folosesc cuvinte precum suspect. Sunt avocat cu 30 de ani vechime și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care, în două ore de la depunere, să fie și soluționate și comunicate public”, a declarat acesta.

Daniel Fenechiu a declarat că PNL nu se grăbește să conteste decizia instanței, deoarece efectele acesteia nu au un impact imediat asupra reuniunilor interne programate în perioada următoare. „Noi nici nu ne grăbim, pentru că hotărârea asta nu ne încurcă. Votul va fi mult după congres, deci nu ne încurcă. Nici participarea, nici susținerea nu vor fi cunoscute nici până la Consiliul Național de astăzi, nici până la congresul de duminică, motiv pentru care efectul este practic destul de diminuat”, a spus acesta, pentru sursa citată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
fanatik.ro
image
Fabrica de Țigări din Sfântu Gheorghe se reinventează: de la trabucuri și celebrele Carpați și Snagov la simulatoare de zbor și laboratoare
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
digisport.ro
image
Nepalezii, srilankezii și indienii vin tot mai des să muncească în România. Ce salarii și beneficii le sunt oferite în țara noastră
click.ro
image
Cablul submarin care leagă Egiptul de Siria a fost tăiat. Damascul acuză o „campanie sistematică de sabotaj”
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
14 judeţe intră sub cod galben de caniculă. La umbră vor fi temperaturi de 34-36 grade
observatornews.ro
image
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
cancan.ro
image
Încă un pensionar cu grupe a primit o creștere mare de pensie în instanță. Cum a învins Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Coronițe pentru toți copiii sau premii doar pentru cei mai buni? Dezbaterea care reapare la finalul fiecărui an școlar
playtech.ro
image
Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Englezii au aflat cine este și câți ani are noul partener al Emmei Răducanu, după ce au apărut imaginile cu cei doi
digisport.ro
image
5 obiceiuri pe care trebuie să le ai dacă vrei o minte ageră chiar și la 80 de ani. Ce sfaturi oferă specialiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa! Construirea ei a durat 4 ani, dar așteptarea a meritat. Are buncăr, cinema și piscină. E mai ceva ca în filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Crește salariul minim. Cât vor primi în plus românii de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Cum a ajuns brânza să fie păzită de crima organizată. Jaful celor 22 de tone de cheddar care a zguduit industria alimentară
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
click.ro
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, Profimedia (2) jpg
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce îi reproșează Ioana Ginghină, Nicoletei Luciu. Ce a deranjat-o pe actriță: „Asta m-a durut”
image
Cum a ajuns brânza să fie păzită de crima organizată. Jaful celor 22 de tone de cheddar care a zguduit industria alimentară

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
Shakira și-a găsit, în sfârșit, fericirea? Cântăreața a fost surprinsă în compania unui actor cunoscut!

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab