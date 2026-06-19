Fenechiu, uluit de decizia-fulger a instanței în cazul PNL: „Rarisim. Justiția nu are ce căuta în strategia partidului”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a criticat vineri, 19 iunie, decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda provizoriu două hotărâri adoptate de conducerea liberală, susținând că instanțele nu ar trebui să intervină în modul în care un partid își stabilește strategia politică.

Tribunalul Ilfov a decis suspendarea provizorie a două hotărâri ale Biroului Politic Național al PNL, prin care partidul le recomanda parlamentarilor să nu voteze guvernul Adrian Veștea și avertiza că acei membri care ar susține sau ar participa la guvernare se vor situa „în afara” partidului”.

Daniel Fenechiu a afirmat că justiția poate verifica respectarea procedurilor interne, însă nu ar trebui să influențeze deciziile politice ale unei formațiuni. „Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite corect și respectate”, a declarat liderul senatorilor liberali, la Digi24.

Senatorul liberal a susținut că aleșii care au obținut mandate pe listele PNL au beneficiat de susținerea și notorietatea partidului, aspect care nu poate fi ignorat atunci când sunt analizate deciziile privind disciplina internă. „Toți oamenii care sunt aleși pe lista Partidului Național Liberal nu au fost aleși pentru că ei în sine erau niște valori incontestabile. Eu sunt senator de Bacău. Dacă nu candidam pe lista Partidului Național Liberal și candidam independent, cu siguranță voturile mele erau mult mai puține”, a afirmat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL și-a exprimat, de asemenea, nedumerirea cu privire la rapiditatea cu care Tribunalul Ilfov a soluționat cererea de suspendare.

„Mi se pare rarisim, ca să nu folosesc cuvinte precum suspect. Sunt avocat cu 30 de ani vechime și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care, în două ore de la depunere, să fie și soluționate și comunicate public”, a declarat acesta.

Daniel Fenechiu a declarat că PNL nu se grăbește să conteste decizia instanței, deoarece efectele acesteia nu au un impact imediat asupra reuniunilor interne programate în perioada următoare. „Noi nici nu ne grăbim, pentru că hotărârea asta nu ne încurcă. Votul va fi mult după congres, deci nu ne încurcă. Nici participarea, nici susținerea nu vor fi cunoscute nici până la Consiliul Național de astăzi, nici până la congresul de duminică, motiv pentru care efectul este practic destul de diminuat”, a spus acesta, pentru sursa citată.