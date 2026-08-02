 Două mașini, mistuite de flăcări într-o parcare din Oradea: „Focul ajungea până la etajul 1” | adevarul.ro
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Video Două mașini, mistuite de flăcări într-o parcare din Oradea: „Focul ajungea până la etajul 1”

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Două autoturisme au fost distruse în proporție de aproximativ 90%, iar alte două au fost avariate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de duminică, 2 august, într-o parcare de pe strada Corneliu Coposu din Oradea.

Două mașini au ars aproape complet într-o parcare din Oradea. FOTO: Captură Video / ISU
Două mașini au ars aproape complet într-o parcare din Oradea. FOTO: Captură Video / ISU

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 04:10, iar la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Oradea cu două autospeciale de stingere.

„Pompierii au localizat și lichidat incendiul în limitele găsite, în aproximativ 15 minute, împiedicând extinderea acestuia la alte patru autoturisme aflate în imediata apropiere”, a declarat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.

Conform pompierilor, cele două autoturisme de la care au pornit flăcările au fost distruse în proporție de 90%, iar alte două vehicule parcate în apropiere au fost afectate în proporție de 60%, respectiv 30%.

FOTO: ISU
FOTO: ISU

Martorii au descris momentele de panică provocate de incendiu.

„Flăcările ajungeau până la etajul 1 și m-am speriat, că au început să bubuie una după alta mașinile”, a povestit o locatară pentru eBihoreanul.

Incendiul a fost atât de puternic încât a afectat și crengile copacilor din apropiere, iar fumul dens s-a simțit în zonă și după stingerea flăcărilor.

Mai mulți martori au declarat că ar fi văzut trei tineri fugind din apropierea parcării în momentul izbucnirii incendiului, ceea ce a alimentat suspiciunile privind o posibilă incendiere intenționată. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat această ipoteză.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, însă pagubele materiale sunt însemnate. Poliția a deschis un dosar penal și desfășoară cercetări, împreună cu specialiștii ISU, pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului.

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