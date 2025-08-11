search
Luni, 11 August 2025
Mesajul lui Bolojan către cei care au boicotat funeraliile lui Iliescu: „Îți vezi de treaba ta, nu protestezi”

Premierul Ilie Bolojan apără decizia Guvernului de a organiza funeralii de stat pentru Ion Iliescu și a avut un mesaj pentru cei care au considerat justificate protestele în acest context.

Bolojan la funeraliile pentru Ion Iliescu FOTO: Mediafax
Bolojan la funeraliile pentru Ion Iliescu FOTO: Mediafax

Premierul Ilie Bolojan consideră că Guvernul a procedat corect atunci când a decis să declare 7 august zi de doliu național și să organizeze funeralii de stat în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Șeful Executivului le transmite celor care nu sunt de acord cu această decizie că „dacă nu ai respect pentru defunct, îți vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi”.

„Trebuie să avem şi aici o rânduială”

Întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, despre protestele apărute în legătură cu funeraliile de stat, inclusiv din partea unor membri ai Guvernului, Ilie Bolojan a spus: „Într-un limbaj simplu, cred că trebuie să avem şi aici o rânduială, ca să spun aşa. Acest tip de funeralii sunt o procedură care mie mi se pare standard, pe care trebuie să o derulăm, pentru că un preşedinte de România, indiferent de persoana lui, este un om care a avut milioane de voturi în spate”.

Premierul subliniază că, în astfel de momente, „e bine să păstrezi o atitudine normală, o atitudine decentă”.

„Dacă nu, îţi vezi de treaba ta”

„Este ca la o înmormântare în comunitatea ta. Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare. Dacă nu, îţi vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi, să spunem, la poartă. E o chestiune de decenţă şi de normalitate în această situaţie”, a adăugat Bolojan.

Acesta a reiterat că „Guvernul României a luat decizia corectă” în privința declarării zilei de doliu național și a organizării funeraliilor de stat.

USR, împotriva deciziei

Uniunea Salvați România (USR) a protestat față de această măsură, inclusiv în ședința de Guvern, și a anunțat că nu va participa la funeralii.

Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost „corectă”, întrucât „doar vreo mie de oameni” au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat „la fel ca 99,9%” dintre români.

Politică

