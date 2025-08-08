search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Dominic Fritz consideră corectă decizia luată în cazul funeraliilor lui Ion Iliescu. „USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe”

Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost "corectă", întrucât "doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat "la fel ca 99,9%" dintre români.

Dominic Fritz, preșeintele USR FOTO/Facebook
Dominic Fritz, preșeintele USR FOTO/Facebook

"Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. Am înţeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii. Noi am acceptat, am luat act de decizia Guvernului de a declara şi doliu naţional. Propunerea noastră era să facem funeraliile, dar să nu declarăm în plus şi doliu naţional. Am luat act că Guvernul a decis aceasta, respectăm această decizie şi am respectat şi îi respectăm pe toţi cei care îşi doresc să-l onoreze pe fostul preşedinte Ion Iliescu. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moştenirea complexă şi ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere legitimă, care trebuie respectată şi trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a ameninţa, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziţii despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu", a declarat, vineri, Dominic Fritz, scrie Agerpres.

În opinia sa, pentru coaliţie este important ca după această săptămână "dificilă pentru România" să revină la muncă pentru cetăţeni.

"Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii şi aştept să continuăm această muncă alături şi de colegii din PSD. (...) Înţeleg că acum pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional. (...) Românii aşteaptă de la noi, inclusiv votanţii PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi. (...) Eu sunt în contact cu toţi colegii din coaliţie şi cred că această coaliţie, chiar dacă este perioadă de vară, trebuie să facă treabă pentru români. Este o perioadă dificilă pentru toată ţara. Rănile care sunt deschise au consecinţe, reverberaţii reale şi acum, şi o vedem. Dar eu zic să ne întoarcem la o agenda clară de muncă", a afirmat Dominic Fritz.

Răspunzând întrebărilor presei, liderul USR a spus că partidul său îşi doreşte un prefect, între alte judeţe, şi în judeţul Timiş: "Noi în coaliţie am stabilit unde vor fi prefecţii. Vizăm şi pentru judeţul Timiş".

În privinţa unor afirmaţii ale social-democraţii potrivit cărora aceştia ar urma să iasă de la guvernare, Fritz a comentat că punctul de pornire trebuie să fie respectul reciproc, respectul pentru poziţia fiecăruia, care este legitimă.

"Pe baza acestui respect trebuie să facem treabă pentru lumea. PSD face parte din această coaliţie, din acest Guvern, este un partid responsabil şi de aceea mă aştept să putem continua", a subliniat el.

